PAPA: Il coraggio delle mani tese

È il coraggio delle mani tese, della volontà di conoscersi per rispettarsi reciprocamente, a muovere i primi passi di Papa Francesco appena arrivato in Marocco. Nell’ottavo centenario dello storico incontro tra il Poverello di Assisi da cui ha preso il nome e il sultano al-Malik al Kamil, il Pontefice è tornato per la seconda volta nel giro di un paio di mesi in un paese a maggioranza musulmana: in una sorta di viaggio in due tempi che, iniziato a oriente nella penisola araba culla natale dell’islam con la dichiarazione sulla fratellanza firmata ad Abu Dhabi, fa ora tappa nel versante opposto, nella “terra del tramonto”, il Maghreb appunto.

Il Papa è venuto a indicare sentieri di armonia e tolleranza contro l’odio e gli estremismi che portano solo paura, divisione e distruzione; per ribadire che sono il dialogo e la solidarietà le dighe capaci di arginare il fanatismo e il fondamentalismo. E ad ascoltarlo, nel pomeriggio di sabato 30 marzo a Rabat, la capitale il cui nome significa “roccaforte della vittoria”, ci sono decine di migliaia di persone in rappresentanza dell’intero popolo marocchino, guidato dal suo sovrano, Mohammed vi, che come discendente del profeta Maometto è anche “Principe dei credenti”, autorità politica e religiosa allo stesso tempo.

Del resto la dinastia regnante, avendo assunto la guida del movimento indipendentista contro i colonizzatori occidentali, gode di grande prestigio nella nazione. Sulla gremitissima spianata antistante la Torre Hassan, è il re a prendere la parola per primo, ricevendo gli applausi dei sudditi. Gli stessi tributati a Francesco, quando nel suo discorso — pronunciato in italiano e tradotto in arabo da monsignor Gaid — parla del Marocco come ponte naturale tra l’Africa e l’Europa, affrontando il tema delle migrazioni, fenomeno ben conosciuto da queste parti, sia in uscita che in entrata.

Almeno cinque milioni sono i marocchini residenti all’estero; così come sono tantissimi gli stranieri che vi approdano dalla regione sub-sahariana.Sotto una pioggia insistente, il Papa e il re giungono nel luogo scelto per l’incontro pubblico a bordo di due vetture scoperte: rispettivamente una jeep bianca e una limousine nera. I cortei paralleli si fermano ai piedi della torre in mattoni rossi alta 44 metri.

In origine avrebbe dovuto misurare almeno il doppio, essendo destinata a minareto di una moschea rimasta incompleta dal 1199. Non ha scale ma una rampa, che avrebbe permesso al muezzin di raggiungerne la cima a cavallo, per intonare l’invito alla preghiera, l’adhān. E in questo suggestivo palcoscenico delimitato da colonne, che fu inaugurato nel 1986 e finanziato interamente con le donazioni del popolo marocchino, a migliaia assistono anche attraverso i maxischermi alla cerimonia di benvenuto, svoltasi alla presenza delle autorità politiche del paese, del corpo diplomatico e della società civile, l’esecuzione degli inni, la guardia d’onore e la presentazione delle rispettive delegazioni.

Altri appuntamenti attendono il Papa nell’intenso pomeriggio programmato nella capitale marocchina, dove alle 13.50 era atterrato a bordo di un Airbus a320 dell’Alitalia, su cui sventolavano le bandiere giallo-bianca del Vaticano e rossa con al centro una stella verde del paese nordafricano. Sulla pista di Salé — l’area aeroportuale sorta dove ai tempi dell’Impero romano dov’era la città di Sala Colonia — il nunzio apostolico Vito Rallo e il capo del Protocollo sono saliti sul velivolo per dare il benvenuto a Francesco, che una volta sceso dalla scala anteriore è andato incontro al sovrano, accanto al quale erano due bambini in abiti tradizionali. Quando i piccoli gli hanno offerto un cesto di fiori, il Papa li ha ringraziati con un sorriso.

Dopo il picchetto d’onore di militari in uniforme rosso-verde come i colori della bandiera nazionale, ha salutato l’arcivescovo di Rabat, il salesiano Cristóbal López Romero, e insieme al monarca si è diretto in una sala riservata all’accoglienza ufficiale, dove ha sorseggiato una tazza di latte accompagnato da datteri: retaggio dell’antica tradizione di ospitalità di questo popolo, ma anche auspicio di volontà di promozione dei valori della pace e della tolleranza che accomunano le due grandi religioni abramitiche. Ha trovato così espressione visibile il logo del viaggio apostolico, in cui sono raffigurate insieme la croce e la mezzaluna, recante un appello all’apertura verso l’altro che riecheggia in un antico proverbio locale: «Fa’ come la palma. Le tirano sassi e lei lascia cadere datteri».

Trentaquattro anni dopo Giovanni Paolo II (venuto qui il 19 agosto 1985), un altro Pontefice è tornato ora in Marocco come «servitore della speranza», secondo il motto della visita scelto dalla piccola Chiesa locale. A sua volta esso richiama una lettera pastorale della Conferenza episcopale dell’Africa del Nord (Cerna) in cui sono riuniti i presuli di quattro paesi del Maghreb: Algeria, Libia, Tunisia e, appunto, Marocco, rappresentato da due arcivescovi, quello di Rabat e quello di Tanger, secondo una suddivisione delle circoscrizioni ecclesiastiche che rimanda alla configurazione territoriale corrispondente agli antichi protettorati francese e spagnolo.Sul volo decollato da Roma-Fiumicino poco più di tre ore prima, rivolgendosi come di consueto ai 69 giornalisti accreditati, il Pontefice li aveva salutati con queste parole: «Buongiorno a tutti voi e grazie per la compagnia, vi auguro che il vostro lavoro sia fecondo. Sarà stancante ma spero sia fecondo».

Tra i doni che gli sono stati presentati al momento dei saluti individuali, una nave miniaturizzata in bottiglia, realizzata con materiali di scarto dai detenuti di un carcere spagnolo, con un messaggio ecologico: «per un oceano senza plastica». dall'inviato de l'Osservatore Romano Gianluca Biccini