Il Console dei Maestri del lavoro valdostani racconta la 'Cogne' al Circolo della stampa

Il Console regionale dei Maestri del Lavoro Valdostani Luigi Busatto sarà al Circolo della Stampa VdA alla serata conviviale che si terrà in Aosta, martedì 9 aprile, a partire dalle ore 20 presso il Ristorante 'Intrecci' in via Binel.

Busatto tratterà sul tema 'Una città a ritmo di sirena'. Busatto è curatore sia della pubblicazione “Vite scandite dal suono di una sirena. La nostra Cogne” (che ha percorso la Valle arrivando anche in Comuni di alta montagna, come Gressoney-St.-Jean, lontani dalla plaine di riferimento) sia di una mostra alla Biblioteca regionale finalizzata a sottolineare l’importanza del lavoro e della Cogne Acciai Speciali (comprensiva di evoluzione materiali, macchine e tecniche di lavorazione), che, nel 2016, ha festeggiato - carica di storia e di storie, ma sempre giovane, non solo nei nostri cuori - i cento anni di attività.

"Aspettiamo con vivo interesse questa serata - commenta Maria Grazia Vacchina, presidente del Circolo - nella certezza che l’esperienza e la passione dell’oratore saranno fondamentali per il contributo che cerchiamo di portare alla qualità socio-culturale della comunità valdostana tutta, non solo dell’Informazione, con particolare riferimento, nel caso di specie, al doveroso riconoscente ricordo di quanti hanno dato e danno gran parte della loro vita per trasformare il lavoro e la fatica in crescita personale e collettiva".