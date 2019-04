Morte Corrado Herin, procura e Agenzia volo aprono inchieste

eguito dell'incidente che, nel pomeriggio ha coinvolto l'aeromobile Zlin Aviation Shock Cub marche di identificazione I-C783 a Chantornè, nel comune di Torgnon, a 1800 metri di quota nella Valle d'Aosta,

L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) ha disposto l'apertura di un'inchiesta di sicurezza e l'invio di un proprio investigatore, per lo svolgimento di un sopralluogo operativo, in località Chantorné di Torgnon dove ieri pomeriggio ha perso la vita in un incidente aereo Corrado Herin, 53 anni, Vigile del fuoco ed ex campione di slittino e mountain bike. Al momento dell'incidente Herin stava pilotando un aereo 'piper' ultraleggero; anche la Procura ha avviato un fascicolo e ha affidato gli accertamenti ai carabinieri.

La scomparsa di Herin ha suscitato profondo cordoglio nel mondo dello sport valdostano e non solo. Il Presidente della Giunta, a nome del Governo regionale, ha espresso questa mattina" il più profondo cordoglio e la vicinanza alla famiglia per la morte di Corrado Hérin".

Campione del Mondo di Slittino su pista naturale, disciplina degli sport invernali che incarna l’identità del popolo valdostano di montagna, vincitore della Coppa del Mondo di Downhill in mountain bike e Campione del Mondo anche in quella disciplina, Corrado Hérin aveva fatto dello sport, insieme all’impegno nel sociale, la sua ragione di vita. Caposquadra del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco, prestava servizio come dipendente della Regione alla caserma Erik Mortara di Aosta.