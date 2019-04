Inchiesta Geenna, giovedì Sorbara dai pm per raccontare la propria verità

Dopo due mesi e mezzo di detenzione in isolamento di massima sicurezza, sarà interrogato giovedì 4 aprile dai pm della Direzione distrettuale antimafia di Torino Marco Sorbara, consigliere regionale Uv (oggi sospeso dalla carica ndr) arrestato il 23 gennaio nel'ambito dell'operazione Geenna contro una presunta 'ndrina valdostana. In questi stessi giorni dovrebbe essere fissato anche l'interrogatorio di Antonio Raso, arrestato nell'ambito della stessa operazione.

L'istanza di interrogatorio era stata presentata a fine febbraio dal legale difesore Raffaele Della Valle, del foro di Monza, ma per impegni improrogabili degli inquirenti il confronto, che si preannuncia molto lungo e articolato, era slittato di quasi un mese. "Sorbara vuole spiegare ai magistrati la sua estraneità alle contestazioni - riferisce l'avvocato Della Valle - e si prepara ad affrontare un interrogatorio che potrebbe occupare un'intera giornata; quello che è certo è che non nasconderà nulla di quanto in sua conoscenza per dimostrare la propria innocenza".

L'operazione Geenna della Dda di Torino e dei carabinieri di Aosta dopo quattro di indagini ha condotto all'arresto, il 23 gennaaio scorso, di sedici persone di cui undici in Valle e gli altri in Piemonte e a San Luca in Calabria.

In carcere in Valle d'Aosta tre politici: il consigliere regionale Marco Sorbara, eletto nelle fila dell'Uv; il consigliere comunale unionista Nicola Prettico; Monica Carcea, assessore alla Programmazione del Comune di Saint-Pierre; manette anche per il noto avvocato penalista torinese Carlo Maria Romeo e per il presunto capo della 'locale' Marco Di Donato; arrestati anche Bruno Nirta e Antonio Raso, considerati 'promotori' del sodalizio criminale.