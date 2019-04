Nata ad Aosta la 'Lega Giovani VdA'

Domenica 31 marzo, alla presenza dell’Onorevole Andrea Crippa, coordinatore federale della Lega Giovani, e dei consiglieri regionali della Lega Vallée d’Aoste,

Si è costituita domenica 31 marzo ad Aosta la 'Lega Giovani Vallée d'Aoste'. Presenti alla fondazione del neonato gruppo giovanile l’Onorevole Andrea Crippa, coordinatore federale della Lega Giovani, e i consiglieri regionali della Lega Vda.

"Il gruppo - si legge in una nota - raggruppa, al momento, una ventina di ragazzi che hanno deciso di avvicinarsi alle attività della Lega sul territorio valdostano". Giuseppe Manuel Cipollone, giovane iscritto della Lega Vallée d’Aoste e già coordinatore del Circolo Proudhon Aosta, è stato nominato coordinatore nazionale per la Valle d’Aosta. "Sono onorato - commenta Cipollone - di poter rappresentare quel mondo giovanile valdostano che si sta riconoscendo nella proposta politica di Matteo Salvini e nell'azione incisiva portata avanti dalla Lega nelle varie istituzioni regionali. Il nostro obiettivo sarà connettere questa rete di ragazzi e ragazze, dalle varie sensibilità, ma accomunati dalla fede che la proposta politica della Lega sia l'unica che sintetizzi efficacemente la lotta per le identità ad ogni livello, non ultimo locale, con la limpidezza delle sue componenti. Speriamo di riuscire a incidere con un'azione, fatta dai giovani e per i giovani, che sarà comunitaria, innovativa, fuori dagli schemi e rivolta al sociale".

La Lega Giovani conta in Italia circa 20mila associati, 17 Parlamentari, 30 consiglieri regionali e 1200 Amministratori locali.

"L'ambizione e l'obiettivo - sottolinea Crippa - è quello di diventare movimento giovanile egemone anche in Valle d'Aosta avvalendosi della stretta e costante collaborazione della Jeune Vallée d'Aoste. Venerdì a Roma, insieme alle componenti giovanili dei principali partiti sovranisti europei, abbiamo posto le basi per la rinascita della gioventù europea e per una nuova Europa basata sulla coesione economica, sociale, sulla dignità salariale. Una vera Europa dei popoli".