Jeunesse Valdôtaine 'le Mouvement tout d'abord'

La Jeunesse Valdôtaine prend acte de la condamnation en première instance de M. Augusto Rollandin;

CROIT dans la nécessité de retourner à parler des programmes et des projets pour l'avenir de la Vallée d’Aoste, en abandonnant tout genre de question de personnes;

PARTAGE la volonté de créer un front autonomiste commun et soudé, à l’intérieur duquel tous les acteurs prennent leurs responsabilités;

SOULIGNE avec satisfaction le parcours de renouvellement commencé au Congrès UV jusqu’à aujourd’hui ;

DEMANDE à l’Union Valdôtaine en tant que mouvement de majorité à l’intérieur du gouvernement de travailler pour proposer au Conseil de la Vallée d’Aoste, dans le plus bref délais possible, une loi electorale qui soit à même de garantir un gouvernement solide ;

RÉAFFIRME la nécessité de créer une fédération entre tous les mouvements autonomistes ;

CONFIRME la position adoptée dans les derniers communiqués de presse, étant donné que la Jeunesse Valdôtaine est convaincue que ce nouveau projet doit être partagé tout premièrement par les mouvements et après par les électeurs, et non pas réalisé à travers une opération faite exclusivement par la volonté des élus.