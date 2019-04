Trota gigante spiaggiata a riva della Dora Baltea nei pressi della cava Douclos di Gressan

Trota gigante piaggiata in riva Dora Baltea nei pressi della cava Douclos di Gressan

Poco più di un metro di lunghezza, 40 centimetri di circonferenza e quasi otto chili di peso: sono le misure della trota gigante che si è spiaggiata ieri pomeriggio in una secca della Dora a nord della cava Douclos a sud della frequentatissima passerella che collega l’area Montfleury all’ area verde Les Iles di Gressan, nei pressi del Bel Air.

Due giovani aostani, nonostante sia chiuda, correvano con il loro cane lungo la ciclabile Gressan-Pont Suaz. Giunti nei pressi della cava il cane, un lupo meticcio, è sceso nel letto della Dora è ha iniziato ad abbaiare come per richiamare l’attenzione del proprietario.

Visto l’insistente abbaiare i due giovani sono tornati sui loro passi e hanno raggiunto il cane che continuava a guaire. Da subito hanno pensato che abbaiasse ad un tronco, ma giunti a pochi metri hanno notato qualcosa che si dimenava e si sono accorti che si trattava di un grosso pesce con una ferita sulla parte sinistra della testa.

Con tanta titubanza hanno cercato di spingere il pesce nella poca acqua che scorreva. Ma il pesce rimaneva spiaggiato ed esanime, non nuotava. Così hanno chiamato un loro amico che dopo poco tempo è giunto sul posto con una robusto sacco dov'è stato messo il pesce.

Dopodiché sono andati da un veterinario per farsi spiegare di che specie si trattasse e se fosse commestibile. Così hanno saputo che il pesce spiaggiato è una trota gigante che può vivere fino a 12-15 anni e che può raggiungere i 13 chili di peso. Viste le condizioni del pesce, il veterinario ne ha sconsigliato il consumo e così i due giovani dopo le foto di rito hanno deciso di farlo imbalsamare.

Si sono preoccupati di tenere riservata la loro identità per timore di possibili ripercussioni. La mega trota potrebbe essere fuggita dal laghetto di Sarre oppure dall’allevamento di Morgex. Forse per la vecchiaia o chissà per quale altra ragione la trota gigante è finita in una secca della Dora dove è morta per sfinimento nonostante i due giovani avessero cercato di farle riguadagnare la corrente.

Fosse stata presa al l'amo sarebbe salita agli onori della cronaca dando così fama e gloria al pescatore. Invece è deceduta nell'anonimato così come ha vissuto per almeno 11 anni; come ha detto il veterinario.