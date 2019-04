Aosta: Giunta Centoz tenta di 'blindare' i fondi statali del Bando perierie

L'Amministrazione comunale di Aosta non vuole correre il rischio di veder sminuire la portata del 'Bando periferie' che dovrebbe contribuire a cambiare il volto della città.

La Giunta Centoz ha dunque approvato la modifica della Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Comune di Aosta, così come proposta dalla segreteria del 'Programma Periferie urbane' al fine di ottenere quanto prima il finanziamento per l’esecuzione del progetto 'Aosta recupera la propria identità'.



La modifica riguarda, in particolare, la possibilità di richiedere rimodulazioni e proroghe motivatamente richieste dall’Amministrazione, le modalità di erogazione dei fondi per l’anno 2019 e gli anni successivi (in particolare, il finanziamento delle spese effettivamente sostenute e documentate in base al cronoprogramma degli interventi realizzati), la destinazione delle risorse finanziarie derivanti da eventuali economie nonché la possibilità, attribuita al Gruppo di monitoraggio, di individuare e utilizzare indicatori di impatto per misurare l’efficacia delle misure adottate.



La Giunta ha dato anche mandato agli Uffici di predisporre la modifica della Nota di aggiornamento DUP 2019-2021, compresi il “Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019 – 2021” e il relativo elenco annuale 2019, prevedendo l’inserimento sia nella sezione strategica che nella sezione operativa degli interventi compresi nell’intero progetto che erano stati sospesi in attesa della disponibilità dei finanziamenti ammontanti a 12,5 mln di euro.