Disparition Dujany: Union de la Presse Francophone

L'Union de la Presse Francophone - section de la Vallée d'Aoste- vient d'apprendre avec une immense tristesse la disparition au cours de la nuit dernière du Sénateur Cesare Dujany.

Nous partageons profondément la douleur de ses proches, et nous tenons à leur témoigner nos sincères condoléances et notre profonde reconnaissance pour la grandeur de l'action accomplie au cours de sa vie.

Un Grand Homme Politique, qui a œuvré avec sérieux et constance pour le bien de la communauté Valdôtaine, sans affairisme, avec Humanité et Honnêteté et un sens aigu du devoir.

Il a été durant tout sa vie été un promoteur convaincu de l'identité Valdôtaine et de ses langues notamment la langue Française. Nous n’oublierons pas ! Jamais !

Aujourd'hui, M. Le Sénateur est d'un autre monde mais son action n'est pas morte. Ses enseignements, son flegme, son sérieux, sa droiture, son esprit, et ses idées sont toujours présents et sont un modèle pour les générations présentes et à venir. Une idée de la Politique au sens le plus noble! Un Grand Monsieur!

Le Comité de Direction de l'Union de la Presse Francophone (Vallée d'Aoste)