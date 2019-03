Aosta: Caos morosità; bollette acqua pagate ma l’amministrazione non lo sa

“I tre distinti bonifici da parte del Comando Truppe Alpine a quietanza di bollette del servizio idrico sono pervenuti all’Ufficio Ragioneria in data 26 febbraio (due) e 4 marzo 2019. I pagamenti non erano ancora stati caricati sul programma di gestione net@H2O che gestisce le bollette del servizio idrico a causa del numero estremamente elevato di bonifici pervenuti negli ultimi due mesi a saldo di insoluti dell’acquedotto da parte di numerose utenze”.

E’ quanto si legge in una nota diffusa dall’Ufficio stampa della Giunta comunale di Aosta dopo che i consiglieri comunali Pietro Verducci e Antonio Crea, (gruppo misto di maggioranza) Vincenzo Caminiti (gm minoranza) e Etienne Andrione della Lega aveva sollevato la geenna delle morosità del mancati pagamenti delle bollette d’acqua. Una morosità che ammonta a oltre 2 milioni di euro.

La nota della Giunta evidenzia un'ammissione di responsabilità e che la macchina organizzativa del comune ha qualche ingranaggio che funziona a rilento. Il grave è che il rallentamento ha gettato discredito su già aveva pagato ed è stato citati tra i morosi.

I consiglieri comunali che hanno sollevato la geenna morosità prendono atto “del comunicato da parte dell’amministrazione comunale sulle morosità nei confronti dell’amministrazione aostana, evidenziate nel consiglio comunale di gennaio, esprimono soddisfazione per aver contribuito a che il comune di Aosta rientrasse di parte dei crediti vantati”.

Ma i consiglieri sottolineano “a maggior ragione come l’azione autonoma del Comune in materia sia stata, sino ad oggi, pressoché improduttiva o spesso addirittura assente”. Infatti come spiega Pietro Verducci, primo promotore dell’indagine politica, “molto resta da incassare e i consiglieri rimangono nell’attesa di conoscere importi e titolari di altre morosità, nonché quali azioni siano state messe in atto a recuperare il dovuto, temi oggetto di un accesso agli atti che non ha ancora ricevuto risposta”.

Pietro Verducci e Antonio Crea, Vincenzo Caminiti e Etienne Andrione assicurano che porteranno nuovamente all’esame del Consiglio comunale “la questione della bollettazione apparendo ormai innegabile la gravità dei problemi di gestione, sia dal punto di vista amministrativo sia da quello politico, della rete idrica aostana”.