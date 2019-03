TACCUINO DEL CONSIGLIO VALLE

Sabato 30 marzo

dalle ore 17, a Gressan, nella Sala polivalente della BCC Valdostana, "Fiamme Gialle: il calore della solidarietà", spettacolo a scopo benefico, all'insegna del divertimento, della magia e della musica in compagnia di artisti locali e nazionali, organizzato dall'associazione "Amici Fiamme Gialle Valle d'Aosta" col patrocinio dell'Assemblea regionale. Partecipa il Presidente del Consiglio Valle, Emily Rini.

ore 21.15, a Morgex, all'auditorium, spettacolo "Intimità" di Amor Vacui di Padova, nell'ambito della rassegna teatrale "Prove Generali-Il teatro va in montagna?" organizzata dalla Compagnia teatrale Palinodie col sostegno del Consiglio Valle.

Domenica 31 marzo

ore 18, a Morgex, all'auditorium, replica dello spettacolo "Intimità" di Amor Vacui di Padova, nell'ambito della rassegna teatrale "Prove Generali-Il teatro va in montagna?" organizzata dalla Compagnia teatrale Palinodie col sostegno del Consiglio Valle.

Lunedì 1 aprile

ore 8.30, convocazione della seconda Commissione "Affari generali", per seguire l'illustrazione, da parte del Presidente della Regione e dell'Assessore regionale alle finanze, dei disegni di legge sul primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021 e sulle sue disposizioni collegate. Inoltre, sempre per quanto attiene alla prima variazione al bilancio, saranno sentiti il Presidente della società Funivie Monte Bianco, il Presidente della società Finaosta e l'Assessore regionale all’istruzione, università, ricerca e politiche giovanili.

ore 9, riunione dell'Ufficio di Presidenza.

ore 15, visita all'Aula consiliare della classe 1aD indirizzo servizi socio-sanitari dell'Istituto tecnico professionale regionale Corrado Gex di Aosta nell'ambito del progetto Portes ouvertes.

Martedì 2 aprile

ore 9, riunione della terza Commissione "Assetto del territorio" per audire l'Assessore regionale alle opere pubbliche, territorio ed edilizia residenziale pubblica in merito alla presentazione delle linee guida per una normativa in materia di contratti pubblici, con specifico riferimento al settore dei lavori pubblici.

ore 12 Conferenza dei Capigruppo.

ore 14,30, convocazione della Commissione speciale CVA per esaminare la relazione conclusiva.

ore 18, ad Aosta, alla Cittadella dei giovani, in occasione della celebrazione della giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo, conferenza su Cascina Rossago, prima farm community italiana per adulti con autismo. È presente il Presidente del Consiglio Valle.

Mercoledì 3 aprile

ore 9, adunanza del Consiglio regionale. Giovedì 4 aprile § ore 9.00, adunanza del Consiglio regionale.

ore 14.30, ad Aosta, nella Sala Cogne dell'area Espace, i Consiglieri Luca Distort e Luigi Vesan partecipano alla conferenza stampa di presentazione di "Maison & Loisir" 2019.

Venerdì 5 aprile

ore 9.45, visita all'Aula consiliare della classe 1aB indirizzo tecnico turistico dell'Istituto tecnico professionale regionale Corrado Gex di Aosta nell'ambito del progetto Portes ouvertes.

Sabato 6 aprile

ore 21,15, a Morgex, all'auditorium, spettacolo "Almost, Maine" della Compagnia Indipendente dei Giovani Umbri di Perugia, nell'ambito della rassegna teatrale "Prove Generali-Il teatro va in montagna?" organizzata dalla Compagnia teatrale Palinodie col sostegno del Consiglio Valle.

Domenica 7 aprile

ore 10, a Manta (Cuneo), nella Chiesa parrocchiale di Santa Maria degli Angeli, il Consigliere Luigi Vesan partecipa all'inaugurazione della Mostra "Alpi dell'Arte - Racines".§ ore 18.00, a Morgex, all'auditorium, replica dello spettacolo "Almost, Maine" della Compagnia Indipendente dei Giovani Umbri di Perugia, nell'ambito della rassegna teatrale "Prove Generali-Il teatro va in montagna?" organizzata dalla Compagnia teatrale Palinodie col sostegno del Consiglio Valle

L’attività del Consiglio, gli appuntamenti culturali e gli impegni istituzionali possono variare durante il corso della settimana. Si consiglia di verificare “Il taccuino del Consiglio regionale” sul sito internet dell’Assemblea (www.consiglio. vda.it), costantemente aggiornato.