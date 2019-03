Le Printemps Théatral au Splendor d'Aoste

Vont en scène ce soir le samedì 30, au Théâtre Splendor d'Aost les compagnies de théâtre populaire La Pégna Rigolada de Gignod et Lè Guiandéc è lè Fouehtéc dè Vión-a de Hône. Dans le cadre du Le Printemps Théâtral vont présenter les pièces "Le Revendjers de la Coumba Freide" et "Vion-Exprès".



La Pégna Rigolada est une troupe d'enfants (meinoù) de Gignod créée en 2000 par la volonté de Gabriella Farcoz, pour 'élever' des jeunes acteurs et garantir un futur a La Rigolada née en 1976. Lè Guiandéc è lè Fouehtéc dè Vión-a est née en 2003 et son nom a été choisi parce que certains acteurs sont de Hône (Guiandéc) mais il y en a d'autres qui habitent des villages différents (Fouehtéc). Chacun parle son dialecte, de sorte que le résultat est un jeu bizarre de différents patois valdôtains (Challand, Champorcher, Donnas, Fontainemore, Gignod, Hône). Le Théâtre Splendor ouvrira au public à 20h30, le spectacle débutera à 21h. L'entrée coûte 8 euros par personne, mais elle est gratuite pour les jeunes âgés de moins de 14 ans.