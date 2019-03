Fine settimana all’insegna del sole prima del ritorno del freddo

Non è dato sapere con certezza cosa accadrà da qui ai prossimi 10 giorni, una previsione a lungo termine richiede grande prudenza sia in chi la formula, sia in chi la legge, ma molti modelli matematici, che dopo pochi giorni perdono sensibilmente di attendibilità, sembrano concordare sul fatto che da martedì potremmo finire dentro una grossa "bolla fredda” e umida, tale da catapultarci nel presunto concluso inverno.

Il sole che da qualche giorno domina sulla Valle d’Aosta, sostenuto dall’alta pressione distesa sull’Europa occidentale, resterà stabile per buona parte di domenica, consolando almeno con ampi spazi caldi gli animi abbattuti di chi nei prossimi sei mesi lotterà con l’ora legale.

Sul finire del week end, però, l’insinuarsi incisivo di un fronte freddo dal nord dovrebbe scalzare il pacioso anticiclone, garante del bel tempo, per riconquistare più ampi territori verso sud. Come risultato si teme che, oltre ad avere cieli sempre più grigi, le temperature fresche dei mattini scorsi si irrigidiranno in modo sensibile e permarranno nel corso di interi dì.

Altro che medie di stagione. I peggiori pronostici danno una netta vittoria dell’inverno sulla primavera con massime ben al di sotto dei valori normali. Se almeno i germogli e i giovani fiori avessero i cappotti!

Anche le preziose piogge, attese come benedizioni di questi tempi, ammesso che arrivino mercoledì (perché nulla è ancora certo), saranno "bianche e ghiacciate”, in forma di fiocchi di neve presumibilmente fino a 800 m di quota.

Godendo di un bel fine settimana primaverile, ai freddolosi non resta che sperare che questa bianca e soffice sorpresa di inizio aprile duri appena il tempo di un rapido balzo.