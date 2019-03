AL Salone Ducale i poeti del Cardo celebrano la Giornata mondiale della Poesia

In ritardo rispetto alla data prevista del 21 marzo ma decisi a farsi 'perdonare', i membri dell'associazione valdostana Poeti del Cardo e il giovane pianista Adrian Haba dedicheranno una serata alla Giornata mondiale della poesia, coincidente, come di rito, con l’inizio della primavera.

"Per una serie di problemi organizzativi - si legge in una nota - i poeti del Cardo la celebreranno il 5 aprile alle 20,45 al Salone Ducale di Aosta. La serata sarà un’occasione per parlare di amicizia vera: pura e semplice; di amicizia stretta: complice e profonda; di amicizia ideale, come quella che lega gli autori del Cardo con i Grandi della letteratura mondiale".

Il compito di stabilire un filo comunicativo diretto o virtuale tra le diverse produzioni poetiche sarà affidato alle voci e alla sensibilità di Alessandra Cerise e Claudia Tomiozzo che "attraverso una lettura fatta di sguardi e sonorità, consegneranno al pubblico presente tutto il calore e la suggestione delle parole contenute in alcune tra le più belle e famose poesie. Il dialogo 'poetico' tra i Grandi Poeti e gli autori del Cardo sarà inframmezzato dall’esecuzione di alcuni brani pianistici di: D. Scarlatti, L. van Beethoven, F. Chopin e E. Granados".

Un piccolo spazio sarà riservato anche alla prosa, con la presentazione del romanzo di Elvira Borriello 'Due come noi … difficili da trovare', Casa editrice Elmi’s World, storie e riflessioni sul modo di intendere e vivere l’amicizia nel variegato mondo 'arcobaleno', fatto di coppie etero ed omosessuali. L’espressione poetica nella sua più ampia dimensione creativa sarà celebrata come promozione di dialogo e comunicazione tra le diverse forme artistiche.