Reazioni condanna Rollandin: PNV

Il Coordinamento di Pour Notre Vallée – Area Civica, ha preso atto della condanna per corruzione comminata al Consigliere Regionale Augusto Rollandin in data 28 marzo 2019.

PNV-AC intende sottolineare come siano stati proprio i suoi attuali rappresentanti in Consiglio Regionale, Consiglieri Fosson e Restano, a manifestare già a partire dall’ottobre 2016 le proprie riserve sulle modalità decisionali dell’ex Presidente della Giunta Regionale. Gli stessi, insieme al Consigliere Norbiato, subentrato in seguito, si sono fatti a più riprese portavoce di quel sentimento diffuso, sia tra la popolazione valdostana che in seno al Consiglio Regionale, che invocava una maggiore trasparenza e condivisione delle scelte cruciali per il futuro della nostra regione.

Pur rimanendo sempre fedeli agli ideali autonomisti che hanno costantemente caratterizzato i rispettivi percorsi politici, i Consiglieri Fosson, Restano e Norbiato, constatata allora l’impossibilità di suscitare un rinnovamento effettivo all’interno del Movimento Union Valdôtaine, hanno deciso di dare seguito alla propria volontà di cambiamento con senso di responsabilità e profondo rispetto nei confronti dell’Assemblea Regionale e dei cittadini valdostani.

PNV-AC ribadisce quindi che diventa oggi ancora più importante per tutti i movimenti valdostani, manifestare una ferma condanna di ogni tentativo di destabilizzazione dell’ordine democratico e di compromissione della libertà di voto dell’individuo.

PNV-AC, con i suoi Consiglieri, si impegna a proseguire il percorso di cambiamento, intrapreso nel 2016, attraverso il dialogo, la trasparenza amministrativa ed il rispetto della legalità.

Per il Coordinamento di Pour Notre Vallée – Area Civica: Il Coordinatore Fabio Gradi