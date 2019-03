Il Grand Hotel Billia di Allora e il GHBillia di oggi

Ben 52 anni prima che io nascessi. La regina Margherita. Proprio lei alla quale dedico varie pagine del mio prossimo libro, alloggia al Grand Hotel Billia. Siamo nel 1911. Il nuovo Grand Hotel di Stefano Billia ospita circa 80 persone. Il tredicenne Fausto Guillet orgoglioso della sua divisa quasi da caporale.

Accoglie gli ospiti. Ogni mattina alle 8,45 parte la navetta per le terme e ogni sera alle venti si cena per poi danzare con l’orchestra che diffonde musica classica. Dopo pochi anni il signor Billia amplia l’Hotel e il turismo nella cittadina termale cresce. Nel 1921 nascono i primi tavoli da gioco. Nel gennaio 1930 il principe di Piemonte Umberto di Savoia sposa Maria Josè e alloggiano al Grand Hotel in occasione del loro viaggio di nozze. Scoppia la seconda guerra e l’hotel diventa proprietà dei nazisti.

La guerra termina e nel 1949 Tyrone Power e LindaChristian arrivano. Per il gala. Siamo nel 1953 e cominciano le Grolle d’Oro e le sfilate di moda. Scorrono gli anni e si parla di Gassman. Tognazzi Lollobrigida e di tutti o quasi quegli attori che da piccola vedevo in tv bianco nero talvolta anche a Carosello, Disco per l’Estate con Claudio Villa e tanti altri.

Ricordo le corse dietro ai cantanti per un autografo e ricordo mio papà che con la vespetta gialla andava al lavoro con il sempre lindo papillon nero e con lui tanti altri che ora come lui non ci sono più . Tempi d’oro che vorrei tornassero e che forse torneranno. Ma ad ora invece ci guardiamo silenti e impauriti sperando che… Torni il sole.

Non facciamoci la guerra. Cerchiamo di salvarci. Siano tutti sulla stessa barca; al Grand Hotel Billia farci la guerra non serve.