Nouveaux logo et marque musée sciences naturelles Noussan

Approuvé par le gouvernement régional l'identité visuelle du Musée régional de sciences naturelles Efisio Noussan dans le cadre du projet 'Alpes'Interprétation - Restructuration et requalification de deux châteaux-musées/centres d'interprétation du patrimoine des Alpes du nord'', financé par le Programme de coopération transfrontalière Italie-France Alcotra.



La marque et le logo sont cohérents avec le système des logos adoptés pour les autres châteaux valdôtains et permettent de mettre en oeuvre les autres actions prévues par le projet de coopération et, notamment, de lancer des initiatives de communication et de promotion du Musée régional de sciences naturelles Efisio Noussan, dont les travaux de restauration et d'aménagement muséographique, approuvés par la délibération du Gouvernement du Val d'Aoste.