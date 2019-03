IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 29 MARZO 2019 APRÈS-MIDI @ROLLANDIN CONDANNATO@ (copia 1)

Il tutto maschile e femminile: leoni, leoncini, leonetti, scappati di casa, oliettini, politichini, incapaci, voltagabbana, succhia ruote, mediocri, opportunisti, mezze cartucce, banderuole, approfittatori, serpi allevati in seno, mangioni, intrallazzatori, mezze tacche, incapaci senza arte e senza parte, trombati e rimossi festeggiano ma sono tristi. Non sanno più su chi scaricare le loro paturnie ma soprattutto devono cercarsi un nuovo protettore. (anvi)

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Nella tradizione valdostana dopo il caffé, c'è il poussa café per digerire meglio. Il poussa café che serve aostacronaca.it è un cocktail anacolico di gusti e umori dei valdostani. E' una rubrica senza pretese, quasi seria, che riporta, anche, tante verità, coordinata da Anny Vigo. Non sono solo pettegolezzi ma anche discussioni, apprezzamenti, disgusti e interesse per tutti e per tutti i colori. Chi vuole far parte della redazione a titolo volontaristico invii un WhatsApp al 335 6812304. In attesa di trovare nuovi locali la sede del Il Poussa Café è in via E. Aubert 43.