Presidente Fosson, 'distanti da attività e cultura corruttive'

"Come Governo regionale prendiamo le distanze da ogni attività e cultura legati ai fenomeni di corruzione. Continuiamo a lavorare per il cambiamento nella legalità". Così oggi il presidente della Giunta regionale, Antonio Fosson, è intervenuto a margine della consueta conferenza stampa di Giunta commentando la sentenza di condanna a quattro anni e sei mesi di carcere per corruzione nei confronti di Augusto Rollandin, ex Presidente del Gouvernement e attuale consigliere regionale dell'Uv.

"La Presidenza - ha aggiunto - attiverà le procedure della legge Severino inviando la richiesta di sospensione dal Consiglio Valle nei confronti di Rollandin non appena arriverà la comunicazione dal Tribunale di Aosta".

E nel pomeriggio si è svolto un incontro tra i vertici dell'Union Valdotaine e il gruppo consiliare, convocato d'urgenza a seguito della sentenza di condanna. "Abbiamo preso atto del gesto di Rollandin di autospendersi dal Movimento e di dimissionare dalle cariche, che facilita in qualche modo il dibattito politico, in questo momento complicato", ha commentato il presidente dell'Uv, Erik Lavevaz, al termine del confronto.

"Purtroppo - ha aggiunto Lavevaz - è l'ennesimo scossone che avviene in un dibattito politico già complesso e complicato e quindi questo non facilita certo le discussioni, anche avendo numeri risicati e con equilibri molto delicati, ci sarà una sostituzione ai sensi della legge Severino e si andrà avanti". L'Union valdotaine riunirà lunedì prossimo prima il Comité e in serata il Conseil féderal.