Una mini 'Scuola di Democrazia' per giovani sindaci

E' organizzato in occasione del fine settimana di Cantine Gourmet a Cogne, sabato 30 e domenica 31 marzo, dal Comune di Cogne e alcuni amministratori di Anci Giovani VdA, un dibattito sulla comunicazione in Amministrazione e in politica.

All'incontro parteciperanno alcuni amministratori valdostani under 50 e i giovani che vogliono conoscere più d vicino il mondo della comunicazione in amministrazione e politica. Il dibattito sarà coordinato dalla vice-coordinatrice di Anci Giovani VdA, dal consigliere comunale di Champorcher Miriam Savin e da Giuseppe Cutano, consigliere comunale di Cogne e membro di Anci Giovani VdA; moderatore il giornalista Enrico Martial.

Saranno presenti anche alcuni consiglieri regionali e rappresentanti dei giovani di alcuni movimenti e categorie professionali valdostane.

"I giovani amministratori valdostani -si legge in una nota del Comune di Cogne - anche grazie alla Scuola di democrazia che si tiene ogni anno ad Aosta hanno creato una rete di collaborazione e questi eventi sono un modo per collaborare e per ragionare sulla Valle d’Aosta di oggi e di domani. Lo scorso anno era stato organizzato un primo incontro che si era occupato di turismo e sviluppo sostenibile il quale aveva generato un bel dibattito sul futuro del turismo valdostano".