Studenti a 'scuola di start up' alla Pepinière di Aosta

La Pépinière d'entreprises di Aosta ha ospitato gli studenti dell’UniVdA a seguito di un’iniziativa volta a consolidare sempre di più il dialogo tra importanti attori dello sviluppo territoriale locale.

Il gruppo è stato accolto dal team di gestione delle Pépinière, coordinato dal project manager Gianluca Fioravanti, che ha fornito alcune informazioni in merito alla funzione degli incubatori, alle attività di animazione degli spazi che sono state poste in essere e ai servizi offerti all’interno del percorso di incubazione proposto alle imprese insediate.

Gli studenti hanno poi avuto la possibilità di incontrare alcune startup e gli imprenditori che le hanno costituite, i quali, oltre a mostrare gli spazi all’interno dei quali operano quotidianamente,hanno soddisfatto le numerose curiosità dei presenti.

L’incontro si è concluso con lo svolgimento di una piccola simulazione basata sui temi della creazione di impresa con la quale il gruppo di partecipanti si è cimentato, ottenendo una piccola dimostrazione concreta delle molteplici attività svolte all’interno degli incubatori.

“In qualità di ente gestore degli incubatori - ha commentato in chiusura Daniele Cattaneo, hub manager delle pépinières d’entreprises - siamo lieti di poter sviluppare iniziative come quella odierna che favoriscono e consolidano le sinergie tra attori territoriali di primo piano come l’ateneo valdostano e realtà come la nostra, finalizzate al coinvolgimento di risorse e talenti locali nella creazione di nuove realtà imprenditoriali. Questo è stato uno dei principali obiettivi a cui abbiamo lavorato nell’ambito del secondo anno del nostro mandato di gestione”.