'Suo figlio ha avuto un incidente, deve pagare'; due arresti per la truffa a un'anziana

Il raggiro è di quelli che fanno maggiormente indignare perchè fa leva sui profondi sentimenti che legano genitori e figli.

"Sono il cancelliere del tribunale di Aosta - hanno telefonato due malviventi a una pensionata residente nella bassa Valle - suo figlio ha avuto un incidente, c'e' da pagare una multa per evitare problemi. Arriverà a casa sua un avvocato a ritirare la somma". Per truffa ai danni di un'anziana di Verrès i carabinieri della Compagnia di Chatillon/Saint-Vincent hanno così arrestato Giuseppe Tessitore, di 40 anni, di Aversa (Caserta) e Oreste Esposito, di 18 anni, di Napoli. I fatti sono avvenuti ieri pomeriggio verso le 15; i due saranno processati per direttissima.



Dopo la chiamata, Tessitore si e' presentato a casa della donna e le ha passato il telefono in modo da farla parlare col finto cancelliere ed evitare che potesse chiamare i propri familiari.

Dopo aver preso il denaro (1.000 euro) e' uscito dall'abitazione dove lo aspettava in auto il suo complice. Dopo l'allarme al 112, i due sono stati pedinati e quando i carabinieri li hanno bloccati a bordo della loro auto Tessitore ha provato a fuggire ma e' stato rintracciato poco dopo, prima che riuscisse a salire a bordo di un pullman. Il bottino e' stato recuperato. Erano avvenute altre quattro tentate truffe tra Aosta, Saint-Vincent e Verrès e la loro auto era stata segnalata.