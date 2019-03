Barocco (Uv), 'in Valle 340 domande di reddito di cittadinanza'

"Proficuo e propositivo"; così Jean Barocco, consigliere regionale (Uv) presidente della quarta Commissione 'Sviluppo economico' ha descritto l'audizione di Renzo Testolin, assessore regionale agli Affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti, in merito ai temi del reddito di cittadinanza e del nuovo piano per le politiche del lavoro.

Barocco riferisce che "nella riunione di ieri giovedì 28 marzo si sono approfondite due questioni particolarmente importanti e attuali. Riguardo al reddito di cittadinanza, in base alle informazioni fornite dall'assessore, alla data del 26 marzo scorso sono state presentate 340 istanze; l'interlocuzione con lo Stato è stata positiva: la Valle d'Aosta sarà dotata di sei "Navigator" per l'assistenza tecnica ed è stata prevista l'implementazione di una ventina di unità per i Centri per l'impiego".

Per quanto attiene alle politiche del lavoro, il Presidente di Commissione si dichiara "soddisfatto perché dall'illustrazione dei dati è emerso come la situazione nella nostra regione presenti un trend positivo rispetto al passato. Entrando nel merito dell'esigenza di aggiornare i riferimenti normativi (la legge regionale n. 7/2003 e il Piano di politica del lavoro), la quarta Commissione ha espresso la propria disponibilità a concorrere all'elaborazione dei nuovi documenti, in un percorso che sia il più possibile partecipato.