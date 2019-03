Aosta: Viva Vittoria, la 'piazza di lana' contro la violenza di genere arriva in piazza Chanoux

"La manifestazione VivaVittoria e’ finalizzata a sensibilizzare tutti per evitare la violenza alle donne soprattutto partendo dalle donne che devono assumere consapevolezza della loro vita". Ha esordito così l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Aosta, Luca Girasole, presentando oggi il progetto 'VivaVittoria', opera relazionale condivisa contro la violenza sulle donne, sostenuto dal Comune, dalla Regione, dalla consigliera di parità e dal Comune di Torgnon.

“Siamo tutto d’accordo nel creare sinergia per evitare la violenza alle donne e siamo contenti di essere stati coinvolti in questa iniziativa “ ha proseguito l’assessore regionale alla sanità, Mauro Baccega.

Felice di essere stata coinvolta anche la Consigliera di Parità, Laura Ottolenghi: “Si tratta di una iniziativa costruttiva che sarà benvenuta nel nostro territorio “.

“VivaVittoria è una opera condivisa dalle donne per le donne “ ha spiegato la coordinatrice del progetto, Cristina Begni.

VivaVittoria, ovvero migliaia di donne che realizzato un quadrato di maglia grande come una piazza per dire no ai maltrattamenti, nasce nel marzo 2015 da un’idea di Begni che, condividendo una foto di violenza di genere sui social, era riuscita a catturare l’interesse di cinque donne che, unite dal desiderio di fare qualcosa subito per fermare la violenza sulle donne, decidono di intraprendere un progetto condiviso.

"L’intento - ha spiegato Cristina Begni - è quello di condividere con il maggior numero possibile di donne l’idea che la violenza si può fermare cominciando da noi stesse, dalla consapevolezza che noi decidiamo della nostra vita. Come strumento per concretizzare questo progetto è stato scelto il fare a maglia, metafora di creazione e sviluppo di se stesse. Si è dimostrato un tramite perfetto perché si tratta di una modalità creativa molto diffusa e facilmente apprendibile, che in tutti gli adulti riconnette ad immagini familiari, fa emergere ricordi e crea un’attitudine all’incontro e alla relazione.

A ogni partecipante di 'VivaVittoria' è stato donato il primo gomitolo di lana per la realizzazione del quadrato di maglia. Insieme al gomitolo, ognuno ha ricevuto un segnalibro con una domanda: 'Chi decide della mia vita?'.

VivaVittoria intanto non si ferma mai e sta già lavorando ai progetti futuri.

Grazie alla grande partecipazione, sono arrivati oltre 20 mila quadrati di maglia con la quale è stata ricoperta una piazza: Piazza Chanoux ad Aosta sarà la nona piazza dove si svolgerà la prossima manifestazione sabato 23, domenica 24 e lunedì 25 novembre. Chi volesse aiutare o partecipare può visitare la pagina FB 'VivaVittoria'