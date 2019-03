Aosta: Per par condicio elezioni europee Comune sospende patrocini sino a 26 maggio

Si vota il 26 maggio per l'elezione dei membri del Parlamento europeo. I comizi saranno possibili entro la prima metà di aprile e, in vista della 'par condicio' imposta dalle norme sulla campagna elettorale, il Comune di Aosta ha sospeso la concessione di patrocini.

"Sono in vigore le prescrizioni imposte alle Pubbliche Amministrazioni in materia di comunicazione istituzionale, nell’ambito più generale delle norme sulla 'Par condicio' - si legge in una nota del Comune di Aosta - e la legge prevede che dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale e indispensabili per l’efficace svolgimento delle proprie funzioni”.La definizione di comunicazione istituzionale è sancita dalla legge 150 del 2000 secondo cui riveste carattere di “attività di informazione e comunicazione istituzionale” anche la “comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa” .Tale previsione configura, per estensione, anche la concessione di Patrocini da parte dell’Amministrazione come una violazione delle norme."Pertanto - prosegue la nota del Comune - onde assicurare l’osservanza delle norme anche quale doveroso segnale di trasparenza, imparzialità e positiva interpretazione dello spirito delle leggi in materia di 'Par condicio', l’Amministrazione comunale non accoglierà domande di Patrocinio fino alla chiusura delle operazioni di voto, cioè sino al 26 maggio compreso".