CNA E INTESA SANPAOLO INSIEME PER SOSTENERE LA CRESCITA DELLE PICCOLE AZIENDE

E’ stato presentato a Milano l’accordo tra la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa e Intesa Sanpaolo, che insieme hanno studiato soluzioni di welfare aziendale per i 700.000 associati CNA. Alla presentazione erano presenti Sergio Silvestrini, segretario generale della CNA e per Intesa Sanpaolo, Stefano Barrese, responsabile Banca dei Territori, Andrea Lecce, responsabile della Direzione Sales & Marketing Privati e Aziende Retail e Fabrizio Guelpa, responsabile Banking & Industry della Direzione Studi e Ricerche.

"L’obiettivo condiviso da CNA e Intesa Sanpaolo - commenta Salvatore Addario, presidente di Cna Valle d'Aosta - è diffondere la cultura del welfare aziendale mettendo a disposizione di tutti gli associati il servizio Welfare Hub, una piattaforma innovativa che consente di cogliere le opportunità concesse dalla normativa fiscale e i vantaggi offerti dall’adesione ai flexible benefits. I dipendenti delle aziende associate CNA potranno accedere alla piattaforma da smartphone e pc, scegliere come meglio utilizzare il proprio credito welfare, attraverso una vasta gamma di beni e servizi distribuiti capillarmente su tutto il territorio nazionale".

Come previsto dalla normativa, si potranno chiedere rimborsi di specifiche tipologie di spese sostenute e versare parte del credito su un fondo di pensione integrativa. Questo servizio consente di valorizzare ulteriormente il capitale umano presente nelle aziende, mettere a disposizione del singolo imprenditore uno strumento innovativo, incrementare il benessere dei propri collaboratori e massimizzare l’impegno aziendale.

Intesa Sanpaolo al fianco delle piccole aziende e degli artigiani Intesa Sanpaolo conferma il ruolo di motore dello sviluppo dell’economia italiana, contribuendo ad accrescere il valore del Made in Italy nel mondo.

Significativo il supporto alle piccole aziende, oltre 4,3 milioni di realtà di cui 700.000 clienti della Banca appartenenti a tutti i settori di business: artigiani (circa 150.000), commercianti, professionisti, agricoltori e piccole realtà produttive, con oltre 2 miliardi di credito a medio-lungo termine erogato nel 2018. Per essere sempre più vicino ai bisogni dei propri clienti il Gruppo ha recentemente evoluto il proprio modello identificando circa 2.400 persone specializzate in circa 800 filiali selezionate come centri di competenza con team dedicati ad offrire supporto, consulenza e soluzioni alle piccole Aziende.

Le PMI contribuiscono in modo sostanziale alle performance dell’economia italiana: rappresentano il 99% del totale imprese, il 79% in termini di occupazione, il 69% in termini di fatturato e generano il 50% dell’export manifatturiero.

L’artigianato è una componente qualificata per competenze e ruolo nella catena del valore, rappresentando il 25% del totale delle imprese e il 17% in termini di occupazione. L’artigianato è diffuso in pressoché tutti i settori (in particolare nelle costruzioni) e aree del paese. Le imprese artigiane condividono la sfida competitiva di questi anni, che richiede maggiori competenze e formazione.