Corso specializzazione UniVda, nessuna risposta da ministero Istruzione sulla deroga

E' rimasta lettera morta la richiesta inviata dalla Regione al ministero dell'Istruzione l’11 marzo per la proroga dei tempi per attivazione del Corso di formazione per ilconseguimento della specializzazione per le attività di sostegno. Il ministero non ha fornito, ad oggi, una risposta positiva e dunque non è possibile in questo momento, per l’Università della Valle d’Aosta, attivare il Corso per il quale è stato stimato un fabbisogno di personale docente nelle istituzioni scolastiche regionali di 90 unità.

"Sin dal nostro insediamento a dicembre, ci siamo spesi in tutti i modi per recuperare il fatto che l’Università – ha precisato l’assessora Chantal Certan - non avesse ritenuto opportuno accreditarsi, entro la data ultima del mese di ottobre 2018, per ottenere queste importanti specializzazioni".

"Abbiamo chiesto e sollecitato, in accordo con l’Ateneo - prosegue Certan - una deroga al ministero che, per ora, non ci è stata concessa. Crediamo, quindi, che non sarà possibile attivare il corso. Siamo convinti che la Valle d’Aosta abbia la necessità di investire nella formazione degli insegnanti e per questo le nostre azioni, all’interno dell’Università. proseguiranno in questa direzione".

Sarà comunque "nostro impegno, mio e del Presidente Fosson, adoperarci affinché l’Università della Valle d’Aosta eserciti il suo ruolo di punto di riferimento innovativo nella ricerca didattica ed educativa, interagendo con il Ministero affinché bandisca al più presto un nuovo corso, consentendo quindi agli insegnanti di poter accedere ad un percorso professionale dedicato all’abilitazione al sostegno".

E’ importante che l’Univda sia sensibile alle esigenze del territorio e strutturi attorno a queste il proprio percorso di studi che sia il più possibile rispondente allo sviluppo della comunità valdostana.