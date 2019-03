PAPA: Una vita “bruciata” al servizio dei bambini africani

«Ha aiutato a nascere» migliaia di bambini: la “meraviglia!” per il servizio svolto come ostetrica da suor Maria Concetta Esu,religiosa italiana missionaria in Africa, è stata rimarcata dal Papa all’udienza generale di mercoledì mattina, 27 marzo, in piazza San Pietro.

Al termine della catechesi sul Padre nostro, dopo aver salutato i vari gruppi linguistici presenti, Francesco ha chiamato accanto a sé l’anziana suora per consegnarle l’onorificenza Pro ecclesia et Pontifice, pronunciando le parole che pubblichiamo di seguito.

Cari fratelli e sorelle,

oggi abbiamo la gioia di avere con noi una persona che desidero presentarvi. È Suor Maria Concetta Esu, della Congregazione delle Figlie di San Giuseppe di Genoni. E perché faccio questo?Suor Maria Concetta ha 85 anni, e da quasi 60 è missionaria in Africa, dove svolge il suo servizio di ostetrica. Un applauso. Io l’ho conosciuta a Bangui, quando sono andato ad aprire il Giubileo della Misericordia. Là lei mi ha raccontato che nella sua vita ha aiutato a nascere migliaia di bambini.

Che meraviglia! Anche quel giorno era venuta dal Congo in canoa — a 85 anni — a fare le spese a Bangui.In questi giorni è venuta a Roma per un incontro con le sue sorelle, e oggi è venuta all’udienza con la sua Superiora. Allora ho pensato di approfittare di questa occasione per darle un segno di riconoscenza e dirle un grande grazie per la sua testimonianza! Cara Sorella, a nome mio e della Chiesa, ti offro un’onorificenza. È un segno del nostro affetto e del nostro “grazie” per tutto il lavoro che hai fatto in mezzo alle sorelle e ai fratelli africani, al servizio della vita, dei bambini, delle mamme e delle famiglie.Con questo gesto dedicato a te, intendo anche esprimere la mia riconoscenza anche a tutti i missionari e le missionarie, sacerdoti, religiosi e laici, che spargono il seme del Regno di Dio in ogni parte del mondo. Il vostro lavoro, cari missionari e missionarie, è grande.

Voi “bruciate” la vita seminando la parola di Dio con la vostra testimonianza... E in questo mondo voi non fate notizia. Voi non siete notizia sui giornali. Il cardinale Hummes, che è l’incaricato dell’Episcopato brasiliano, di tutta l’Amazzonia, va spesso a visitare le città e i villaggi dell’Amazzonia. E ogni volta che arriva lì — me lo ha raccontato lui stesso — va al cimitero e visita le tombe dei missionari; tanti morti giovani per le malattie contro le quali non hanno gli anticorpi.

E lui mi ha detto: “Tutto costoro meritano di essere canonizzati”, perché hanno “bruciato” la vita nel servizio.Cari fratelli e sorelle, Suor Maria Concetta, dopo questo impegno, in questi giorni tornerà in Africa. Accompagniamola con la preghiera. E il suo esempio ci aiuti tutti a vivere il Vangelo là dove siamo.Grazie, Sorella! Il Signore ti benedica e la Madonna ti protegga.