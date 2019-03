Inchiesta spese dei gruppi, ex consiglieri regionali Rigo e Donzel a giudizio in Corte conti

Oltre a Leonardo La Torre (prima udienza oggi ndr) il procuratore regionale della Corte dei conti, Massimiliano Atelli, ha citato a giudizio per danno d'immagine gli ex consiglieri regionali del Pd-SVdA Raimondo Donzel e Gianni Rigo. La contestazione è di 16.600 euro ciascuno e fa riferimento - secondo la procura - al clamore mediatico seguito alle condanne definitive nell'ambito del processo penale sulle spese dei Gruppi consiliari nella legislatura 2008-2012. L'udienza è in calendario il 27 giugno prossimo.



Il 29 marzo del 2018 la Corte di Cassazione aveva rideterminato la pena (sospesa) in un anno, sei mesi e 20 giorni di reclusione per ciascuno - con interdizione dai pubblici uffici per un periodo di pari durata - mantenendo il reato di peculato ma facendo scattare la prescrizione per alcune contestazioni di finanziamento illecito ai partiti. Carmela Fontana, anch'essa consigliera regionale del Pd sino al 2013, rimasta coinvolta nel procedimento, non è stata formulata alcuna contestazione in merito al danno d'immagine.

E si è svolta oggi l'udienza in Corte di conti (presidente Pio Silvestri, relatore Alessandra Olessina e giudice Paolo Cominelli) a carico dell'ex consigliere ed ex assessore regionale Leonardo La Torre, cui la procura regionale contesta un danno erariale di 15 mila euro per un danno di immagine nei confronti del Consiglio Valle, anche questo derivante dalla "ampia risonanza mediatica" prodotta dalla condanna penale (definitiva) a 10 mesi e 24 mila euro di multa per finanziamento illecito ai partiti e indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, nell'ambito del processo sull'utilizzo dei fondi del gruppi consiliari. La difesa di La Torre (avvocato Fabrizio Callà) ha chiesto, tra l'altro, in via pregiudiziale l'annullamento dell'invito a dedurre e dell'atto di citazione per il non rispetto dei termini.