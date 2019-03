Giachino 'Le aziende virtuose e eroiche il valore aggiunto della Valle'

“Si tratta di realtà virtuose ed eroiche che testimoniano come si può fare impresa anche in territori non facili e a fronte di un contesto socioeconomico non del tutto favorevole”. Giancarlo Giachino, Presidente di Confindustria VdA, commenta il premio Felix a Aosta gas srl, Engineering D.Hub spa, Funivie Monte Bianco spa, Hotel Bellevue Cogne srl, Nuova Auto Alpina srl, Technos Medica srl, Thermoplay spa. Nei giorni scorsi da un’inchiesta realizzata dal nuovo periodico nazionale Industria Felix Magazine, diretto da Michele Montemurro, in collaborazione con l’Ufficio Studi di Cerved Group S.p.A ha messo in luce le aziende virtuose.

Presidente orgoglioso del riconoscimento?

“Certo, vedere riconoscere il savoir faire di aziende valdostano mi fa piacere come presidente e come valdostano”.

Vedo che si appassiona…

“Chiaro perché il premio è tanto più importante considerato il tessuto fertile nel quale queste aziende operano che è quello di un territorio di montagna dove non è sempre facile operare e fare impresa, essendo presenti in Valle d’Aosta, più che altrove, ostacoli che non sempre facilitano il cammino degli imprenditori”.

Già! Produrre in montagna è più difficoltoso…

“Mi auspicio, in linea con quanto emerso nel documento sugli Stati Generali della Montagna, che la montagna possa trovare un nuovo modo di raccontarsi: non più come luogo dove la dimensione produttiva mal si concilia con l’ecologia, nel senso di una natura non contaminata, ma piuttosto come aree dove l’innovazione tecnologica e sociale, la qualità del capitale umano e sociale, le sfide ambientali rappresentino nuove opportunità”.

Queste imprese rappresentano, infatti, un modello positivo per tutte quelle realtà imprenditoriali che ogni giorno si trovano ad operare in un contesto complicato?

“Il riconoscimento dato a queste realtà, che testimonia anche una certa solidità delle imprese segnalate, è tanto più importante perché si colloca in un momento particolarmente delicato per l’economia locale. Infatti, i segnali che provengono dal sistema economico regionale sembrerebbero indicare che si sia finalmente arrivati ad una svolta definitiva dalla difficile fase congiunturale che ha preso avvio nel 2008”.

Può farci una valutazione sulla situazione socioeconomica nella nostra regione?

“Se da un lato il quadro mostra segnali di miglioramento, dall’altro si osserva, però, il permanere di aree ancora alle prese con difficoltà ed elementi di discontinuità che lasciano qualche dubbio sull’ampiezza, la robustezza e la tenuta dell’inversione di tendenza, specialmente perché queste dinamiche sono fortemente influenzate dal quadro nazionale che è anch’esso condizionato da diversi fattori di incertezza”.