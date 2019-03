CVA entra nel settore della mobilità elettrica

Be Charge, operatore integrato per la mobilità elettrica, e il Gruppo CVA - Compagnia Valdostana delle Acque, primario operatore nel panorama europeo della produzione, distribuzione e vendita di energia da fonti rinnovabili (idroelettrico, eolico e fotovoltaico), creano una partnership per favorire lo sviluppo della mobilità elettrica nella regione Valle D’Aosta.

L’accordo tra Be Charge e CVA prevede nell’arco di due anni la realizzazione sul territorio Valdostano di almeno 250 infrastrutture di ricarica e la sperimentazione di progetti innovativi di Vehicle to Grid (V2G) che renderanno l’utilizzo diffuso delle auto elettriche ancor più conveniente in un futuro non troppo lontano.

Tutte le infrastrutture di ricarica realizzate da BE Charge e Gruppo CVA saranno smart ed user-friendly, monitorate 24 ore su 24 da un servizio di assistenza e tecnologicamente avanzate: il processo di carica potrà essere prenotato, avviato ed arrestato via smartphone tramite un’applicazione dedicata realizzata da Be Charge e di facile utilizzo da parte dell’utente finale.



Le due società sono impegnate direttamente nella sfida verso una transizione energetica più sostenibile e hanno deciso di unire le forze per dotare il territorio di una capillare infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici. Le stazioni di ricarica saranno alimentate dall’energia pulita del Gruppo CVA prodotta da fonti rinnovabili.



Per dare il via a questa innovativa partnership, la scelta della Valle d’Aosta risulta quasi scontata: la regione si presenta, infatti, come una candidata ideale per lo sviluppo di un progetto di questo tipo, incentrato sulla mobilità green e sulle nuove tecnologie. Le caratteristiche della Valle, la rendono anche una perfetta destinazione per un viaggio eco-sostenibile all’interno di un territorio dalla natura abbagliante e dalla storia intensa, nonché una delle principali porte di ingresso in Italia per chi arriva dall’Europa continentale.



“La partnership con il Gruppo CVA rafforza l’obiettivo strategico di Be Charge di espansione della propria rete di ricarica su tutto il territorio nazionale” – dichiara Paolo Martini, Amministratore Delegato di Be Charge. “Rappresenta un ulteriore passo per incentivare il passaggio alla mobilità elettrica allo scopo di ridurre l’impatto ambientale e contenere le emissioni di CO 2 in atmosfera”.

“Poter unire le nostre forze con chi è radicato nel territorio da tempo e produce energia esclusivamente da fonte rinnovabile – conclude Martini – “ci aiuta ad accelerare quella transizione verso una mobilità sostenibile che tanto auspichiamo per il nostro nostro Paese.”



“Il Gruppo CVA è da sempre impegnato nella generazione di energia esclusivamente da fonti rinnovabili” – dichiara Enrico De Girolamo, Amministratore Delegato di CVA – e nella nostra strategia e mission aziendale non poteva mancare un ruolo importante nel settore della mobilità elettrica.”

“Abbiamo capito sin da subito – ha proseguito De Girolamo - che la strada migliore per noi che siamo una utility integrata fosse quella di dar vita a una partnership con una azienda come Be Charge che porta in dote un’esperienza e un piano di sviluppo in Italia che non ha eguali sul mercato. Siamo fiduciosi di riuscire a raggiungere i nostri obiettivi nel più breve tempo possibile.”



BE Charge

Be Charge, una società del gruppo Be Power, è un operatore integrato per la mobilità elettrica. Be Charge sta realizzando una delle maggiori e più capillari infrastrutture di ricarica pubblica per veicoli elettrici in Italia, contribuendo allo sviluppo e alla crescita della mobilità elettrica su tutto il territorio nazionale, attraverso un’infrastruttura veloce, tecnologicamente avanzata, affidabile ed accessibile.



Gruppo CVA

Il Gruppo CVA è attualmente proprietario di 32 centrali idroelettriche, caratterizzate da 934,5 MW di potenza nominale complessiva e una producibilità media annua di circa 2.900 GWh. Produrre energia pulita e sostenibile da fonti rinnovabili è la mission della società, caratterizzata da una produzione 100% green.

Negli ultimi anni il Gruppo ha diversificato la sua produzione attraverso l’acquisizione di impianti fotovoltaici ed eolici. Oltre alle centrali idroelettriche, Il Gruppo CVA possiede difatti 8 parchi eolici distribuiti tra Valle d’Aosta, Toscana, Lazio, Puglia e Campania, dotati di una potenza installata pari a 157,5 MW, e 3 impianti fotovoltaici ubicati in Valle d’Aosta e Piemonte dotati di potenza installata di 12,5 MW i quali consentono al Gruppo CVA di disporre di un parco di produzione da sola fonte rinnovabile di un totale complessivo di oltre 1.100 MW di potenza e una produzione media annua di oltre 3.000 GWh.

Il Gruppo CVA opera inoltre nel settore della vendita di energia attraverso la sua controllata CVA Trading, rifornendo energia ai clienti finali per oltre 4.400 GWh

Con la controllata Deval gestisce inoltre l’attività di distribuzione sul territorio della Valle d’Aosta (oltre 130.000 punti di consegna).