Processo Rollandin-Cuomo-Accornero, oggi la sentenza

E' attesa per il tardo pomeriggio di oggi la sentenza del processo su un presunto giro di corruzione in Valle d'Aosta, riguardante alcune società partecipate regionali, che vede tra i sette imputati anche l'ex presidente della Giunta, Augusto Rollandin.

Per l'esponente politico unionista il pm Luca Ceccanti ha chiesto una condanna a sei anni di carcere, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, l'interdizione legale e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. In caso di condanna dai due anni di reclusione in su, per Rollandin scatterebbe la sospensione dal Consiglio Valle a seguito della Legge Severino.

L'udienza oggi è iniziata alle 9,20 con le repliche del pm, a cui faranno seguito le controrepliche delle difese. Quindi il gup Paolo De Paola si ritirerà in camera di consiglio per scrivere sentenza, cui entro tre mesi seguiranno le motivazioni.

Rollandin è imputato per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione continuata per plurimi atti contrari ai doveri d'ufficio, insieme all'ex manager della finanziaria regionale Finaosta Gabriele Accornero (chiesti 6 anni e 6 mesi) e all'imprenditore Gerardo Cuomo (chiesti 6 anni), titolare del Caseificio valdostano. Nel processo vi sono anche altri quattro imputati: Simone D'Anello, di 32 anni, libero professionista di Aosta, Salvatore D'Anello (46), artigiano edile aostano, Davide Bochet (51), imprenditore di Saint-Pierre, Francesco Maruca (44), artigiano di Saint-Christophe.