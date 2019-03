Inchiesta lettere patronage, Coordinatore Finanze Peter Bieler convocato in Procura

Peter Bieler, Coordinatore del Dipartimento Bilancio e Patrimonio dell'assessorato regionale delle Finanze, è stato convocato in procura per essere interrogato dal pm Luca Ceccanti nell'ambito delle indagini sulle lettere di patronage scritte nel 2014 dall'allora Presidente della Giunta Augusto Rollandin a tre banche creditrici del Casino de la Vallée.

Le lettere risultano essere state protocollate ma senza firma dell'esecutore materiale del protocollo e pertanto, per gli inquirenti, il responsabile dell'atto sarebbe il dirigente dell'assessorato alle Finanze.

Nell'inchiesta, coordinata dalla Guardia di finanza, risulta per ora un solo indagato ovvero Augusto Rollandin, accusato di abuso d'ufficio. Le lettere di patronage erano ndirizzate a Banca Passadore, Banca Popolare di Sondrio e Bccv.

I tre istituti di credito nel 2014 vantavano crediti su mutui per 19 milioni di euro, debito del Casino che secondo l'accusa Rollandin avrebbe 'garantito' in nome e per conto dell'Amministrazione regionale senza averne i poteri. Raggiunto telefonicamente, in merito alla notifica della comparizione a Palazzo di Giustizia Bieler si è limitato a precisare che "si tratta di informazioni riservate".