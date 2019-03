Nuova sede di Confcommercio VdA a Donnas

Nuova sede operativa in bassa Valle per Confcommercio della Valle d'Aosta. Tutti i giovedì dalle ore 9 alle ore 13 lo staff di Confcommercio Vda sarà negli uffici in via Roma 149 bis a Donnas a completa disposizione di tutti coloro, associati e non, residenti nel bacino della Bassa Valle.

Le responsabili Ylenia e Noemi illustreranno le diverse attività svolte e sarà fornita assistenza gratuita.

Senza bisogno di prendere appuntamento sarà possibile confrontarsi con il personale specializzato di Confcommercio: il servizio è dedicato ad imprese, commercianti, settore turismo e benessere, terziario e tante sono le iniziative e i servizi organizzati e dedicati agli operatori di settore