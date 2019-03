Reazioni condanna Rollandin: Mouv

La grave condanna di primo grado inflitta ad Augusto Rollandin conferma la preoccupazione per la legalità in Valle d’Aosta e svela un sistema politico inquinato che abbiamo denunciato come MOUV’ sin dalla nostra nascita e che si è concretizzata nell’azione di contrasto svolta in Consiglio Valle dai nostri eletti.

La situazione di non ritorno del Governo Fosson, che sembra non arrendersi all’evidenza di una sua profonda incapacità che pesa sul futuro della Regione, colpisce ancor di più perché avvolta - senza reazione alcuna se non la sopravvivenza e la paura di elezioni anticipate - anche da una rete di iniziative giudiziarie che confermano scenari inquietanti che minano l’esistenza stessa dell’autonomia speciale.

Bisogna voltare in fretta pagina.