Aosta: Lega VdA, 'Comune responsabile per ritardo bando gestione Cittadella'

Il Consiglio comunale di Aosta ha respinto a maggioranza una mozione, presentata dal gruppo consiliare Lega - Aosta nel cuore, che invitava la Giunta ad annullare in autotutela la deliberazione della Giunta Centoz n. 28 emessa pochi giorni fa nella parte in cui dispone la proroga 'tecnica' del contratto in essere relativo alla Cittadella dei giovani di Aosta o, in subordine, a richiedere all’Anac di esprimere il proprio parere sulla legittimità di tale proroga.

"Tale mozione - spiega il consigliere Etienne Andrione - si è resa necessaria a causa del colpevole ritardo da parte dell’Amministrazione comunale nella predisposizione del bando per l’affidamento del servizio di gestione della Cittadella dei Giovani, scaduto il 7 settembre 2018 e già prorogato fino al 31 marzo di quest'anno. A causa di tale ritardo con la delibera di Giunta n. 28/2019 l’amministrazione comunale procedeva con l’individuare una proroga 'tecnica' per l’attuale gestore di ulteriori nove mesi. Delibera di proroga ulteriore che è stata adottata 15 giorni prima della fine della prima proroga e che è parzialmente messa sotto condizione dalla Delibera della Giunta regionale del 25 marzo sullo stesso tema".

La proroga tecnica, ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti pubblici e come recentemente ribadito dall'Anac, è uno strumento eccezionale il cui utilizzo, oltre a dover essere congruamente motivato, risulta ammesso solo quando, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall’amministrazione, vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente con le procedure ordinarie.

"Tali procedure però -prosegue Andrione - devono già essere state avviate al momento dell’adozione della proroga e per il tempo strettamente necessario ad avviare la nuova procedura, che la stessa Autorità, nella citata deliberazione, indica in un lasso temporale non superiore a sei mesi. Questo anche alla luce dell’articolo 23 della legge 62 del 2005 che stabilisce il limite massimo delle proroghe contrattuali. Alla luce di questo, la proroga tecnica prevista con la delibera 28 risulta quindi non solo immotivata ma anche illegittima. La mozione di oggi, nei confronti della quale la maggioranza ha espresso voto di astensione, era stata pensata nell’ottica di tutelare l’attuale amministrazione comunale da eventuali ricorsi".

"Come Lega - commenta il capogruppo Andrione - continueremo ora ad approfondire una questione che riteniamo scandalosa. Ulteriori 15 mesi di proroga su un termine originario di 36 sono la prova, se non altro, di gravissima incapacità amministrativa, la cui soluzione non può essere la libera interpretazione di regole poste invece a tutela dell’interesse pubblico. Proprio con l’obiettivo di tutelare l’interesse pubblico, il Capogruppo in Consiglio regionale Andrea Manfrin presenterà un’iniziativa in Consiglio regionale sullo stesso tema. Dal canto nostro invece proseguiremo sulla strada intrapresa rivolgendoci direttamente all’Autorità Nazionale Anticorruzione".