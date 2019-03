S'illumina di blu martedì il castello di Aymavilles per la Giornata dell'autismo

Si celebra martedì 2 aprile la Giornata Mondiale della consapevolezza dell'autismo, sancita dalle Nazioni Unite per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla tematica dell’autismo. I monumenti del mondo si illumineranno di blu: un'iniziativa internazionale battezzata 'Light it up blue'. La Valle d’Aosta anche quest'anno partecipa e verrà lambito di blu il castello di Aymavilles.

L'autismo è una patologia psichica che, solo in Italia, coinvolge circa 550.000 persone e in Europa 5 milioni, sebbene dati precisi non ne esistano. In Valle d’Aosta, invece, ci sono circa 100 casi in età scolastica e un numero non definito di adulti. Le famiglie denunciano la carenza di professionalità in grado di prendersi carico delle persone con autismo, e quindi il mancato rispetto del diritto ad avere pari opportunità educativa e opportunità di sviluppo professionale.

La limitata disponibilità di percorsi integrati tra il servizio sanitario, le scuole e le associazioni che operano nel sociale, determina una frammentazione degli interventi con una conseguente diminuzione della loro efficacia. L’instabilità politica che abbiamo attraversato negli ultimi mesi non ha favorito il prosieguo dei lavori sull’autismo, generando forte malcontento, mala gestione dei servizi e depauperamento delle essenziali figure sanitarie per una corretta presa in cura delle persone con autismo e dei loro familiari.

L’Associazione valdostana autismo-Angsva è dovuta intervenire energicamente per accudire le famiglie che si sono viste durante l’inverno scorso affrontare notevoli difficoltà sull’accompagnamento dei propri figli adulti per raggiungere la struttura semi residenziale, unico servizio di accoglienza post scolastico.

Solo recentemente è stato reistituito il tavolo tecnico multidisciplinare regionale sull’Autismo presso l’asessorato regionale della Sanità, dove è possibile esaminare le reali necessità della popolazione disabile valdostana e migliorare i servizi con l’impiego razionale delle risorse disponibili.

Martedì 2 aprile l’associazione, in collaborazione con il Punto Formativo Autismo dell’Ufficio Autonomie scolastiche della Sovrintendenza agli Studi hanno organizzato diversi eventi che si svolgeranno presso la Cittadella dei Giovani di Aosta per sensibilizzare le scuole con la visione di film, workshop sulle buone prassi per favorire l’inclusione, una conferenza su un esempio da anni già funzionante di Cascina Rossago, illuminazione del Castello di Aymavilles e in serata proiezione di altro film per tutta la popolazione con accesso gratuito.

Il programma completo è consultabile sul nostro sito web www.autismovda.org e sulle pagine social. Le attività sono state organizzate con la preziosa collaborazione della Framedivision e CinemAutismo di Torino ed inoltre ha ottenuto il patrocinio dell’Assessorato istruzione, Università, ricerca e politiche giovanili, Assessorato al turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali, Assessorato Salute, Sanità e Politiche Sociali, Azienda Usl Valle d’Aosta e Comune di Aosta.

In particolare il passaggio dall’infanzia all’adolescenza e dall’adolescenza all’età adulta rappresentano altrettanti nodi cruciali per la presa in carico, nell’obiettivo di non disperdere il capitale abilitativo conquistato nelle fasi precoci della vita. La coerenza degli interventi e la loro continuità sono nella maggior parte dei casi a carico della famiglia, un carico che tocca aspetti sociali, psicologici ed economici.

L'attenzione della comunità scientifica è però storicamente focalizzata sullo studio dell'infanzia e dell'adolescenza, con lo scopo di individuare modelli patogenetici adeguati, indicatori precoci dello sviluppo successivo, strategie terapeutiche capaci di influire sulla storia clinica. L'autismo in età adulta resta invece tuttora un settore di ricerca relativamente inesplorato: poco si sa sui mutamenti che avvengono, dopo l'adolescenza, dal punto di vista sintomatologico e psicologico.

Allo stesso modo è ben evidente la carenza di adeguati modelli di presa in carico, e l'adulto autistico è destinato in troppi casi a vivere presso la famiglia di origine, per la quale l'accudimento diventa sempre più oneroso e sfiancante. Solo recentemente si cominciano a vedere delle dimostranze che però scontrano con la paurosa mancanza di medici della struttura psichiatrica di Aosta.