AdaPT Mont-Blanc, Changements climatiques, le temps est venu d’agir

Stefano Miserocchi, Albert Chatrian et Eric Fournier

L’Assessorat de l’Environnement, des Ressources naturelles et du Corps forestier informe que aujourd’hui, mardi 26 mars 2019, s’est réuni à Morgex le 4ème Comité de Pilotage du projet AdaPT Mont-Blanc, focalisé sur l’adaptation des territoires de montagne aux changements climatiques et financé dans le cadre du Programme européen de coopération territoriale Alcotra Italie-France 2014-2020.

La séance a permis de faire le point, une année et demi après le démarrage officiel du projet, sur l’état de réalisation des activités, qui ont rejoint un bon taux d’avancement tant sous l’angle financier qu’au point de vue des résultats : le premier Rapport Climat de l’Espace Mont-Blanc a été publié, l’Observatoire du Mont-Blanc sera bientôt mis en ligne avec ses nouveaux indicateurs du changement climatique, le processus participatif a connu une coopération intéressée et qualifiée d’élus et d’acteurs socio-professionnels bien au-delà des attentes initiales. Encore, l’activité de sensibilisation de la population, autre cible du projet, est en cours avec un riche programme d’initiatives prévues sur les trois versants du Mont-Blanc.

Les travaux du Comité de Pilotage de Morgex ont été pour la première fois élargis à un autre projet Alcotra sur les changements climatiques, ArtaClim, réunissant un vaste partenariat scientifique entre le Piémont et la Savoie, comprenant notamment le Politecnico de Turin, la Città Metropolitana de Turin, l’Université de Grenoble et le Parc Naturel régional du Massif des Bauges. L’esprit de cette rencontre, rapprochant les deux projets, est de créer un véritable réseau des connaissances, des expériences et des ressources, pouvant aider les collectivités territoriales des Alpes occidentales à prendre en charge les effets imminents du changement climatique.

L’Assesseur à l'Environnement, aux Ressources naturelles et au Corps forestier de la Région autonome Vallée d’Aoste, Albert Chatrian, relevé la qualité des études scientifiques et techniques effectuées, a mis l’accent sur l’urgence de passer à une vitesse supérieure, en adoptant une agenda politique concrète pour les vallées alpines affectées aux conséquences du réchauffement global. Les changements climatiques – a remarqué M. Chatrian – ne connaissent pas les frontières, et pour nos territoires de montagne le moment est désormais arrivé d’agir, en unissant nos connaissances afin d’identifier des mesures d’adaptation efficaces, spécifiques aux territoires montagnards, dans l’objectif de garantir la qualité de vie à nos populations.

A la séance, coordonnée par le Département régional de l’Environnement, chef de file, ont également participé les Vice-présidents de l’Espace Mont-Blan Eric Bianco, chef du Service de l’économie, du tourisme et de l’innovation du Canton du Valais et Eric Fournier, Président de la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc, ainsi que Stefano Miserocchi, Syndic de Courmayeur.