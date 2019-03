Avvenimenti segnalati dall'agenzia ANSA pubblicati sul sito della regione autonoma Valle d'Aosta

Avvenimenti previsti per mercoledì 27 marzo in Valle d'Aosta:

AOSTA - Municipio ore 09:00





Consiglio comunale.



- AOSTA - Regione, Sala Commissioni ore 09:00





Riunione della quinta Commissione "Servizi sociali" per



sentire l'assessore regionale alla sanità, salute e politiche



sociali a proposito della proposta di deliberazione della



Giunta regionale che contiene le procedure da applicare nelle



fasi di presa in carico di nuclei familiari con minori



interessati da provvedimenti da parte degli organi



giudiziari.



- AOSTA - Regione ore 09:45





Visita all'Aula consiliare della classe 3aA della scuola



secondaria di primo grado di Gignod dell'Istituzione



scolastica Grand-Combin nell'ambito del progetto Portes



ouvertes.



- PONT-SAINT- MARTIN - Auditorium ore 10:30





Journées francophonie: spettacolo teatrale, musicale e



coreografico per le scuole con i Trouveur Valdotèn e la



Compagnie Les 3 Plumes.



- AOSTA - Regione, Sala Commissioni ore 11:00





Riunione della seconda Commissione "Affari generali" con



all'odg il parere di compatibilità finanziaria sulla proposta



di legge sull'istituzione dell'Osservatorio permanente sulle



associazioni criminali di tipo mafioso e per trattare



l'attività di verifica dei lavori di ristrutturazione alla



Casa da gioco e degli appalti di servizi esternalizzati.



- AOSTA - Assessorato Sanità, v. De Tillier ore 11:00





Conferenza stampa di presentazione della Carta dei valori



dell’informazione e della comunicazione in sanità.



- ST-CHRISTOPHE-Fédération Coopératives,sala conferenze 14:30





Seminario 'Nuove modalità di gestione dei servizi alla prima



infanzia'.



- AOSTA - Regione, Sala Commissioni ore 14:30





Riunione della Commissione speciale Cva per esaminare la



relazione conclusiva.



- GRESSAN - Maison Gargantua ore 17:30





Calcio: conferenza stampa di presentazione della ottava



edizione del Trofeo Valle d'Aosta Calcio.



- AOSTA - via Monte Pasubio ore 18:00





Riunione del Direttivo Asiva.



- SAINT-CHRISTOPHE - Chiesa parrocchiale ore 18:00





Messa e alla cerimonia di intitolazione della biblioteca



comunale a Giuseppina Pallais Gerbelle 'Geppina'. Alle 21



(biblioteca) presentazione del libro 'Madame Gerbelle, storia



di un dono'.



- PONT-SAINT-MARTIN - Sala consiliare ore 18:30





Conferenza stampa di presentazione della 'Valle d’Aosta



Marathon'.



- MORGEX - Auditorium ore 20:15





Spettacolo "Ommioddio" di Francesca Franzè di Brescia



nell'ambito della rassegna teatrale "Prove Generali-Il teatro



va in montagna?" organizzata dalla Compagnia teatrale



Palinodie.



- AOSTA - Cittadella ore 21

Concerti della rassegna 'The Valdobeat'.