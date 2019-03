Al via bando per dirigenti assessorato Istruzione

Annunciato lo scorso gennaio, è stato indetto dall'Amministrazione regionale l'atteso concorso pubblico, per esami, per il reclutamento nel ruolo regionale di due Dirigenti tecnici finalizzato a coprire i due posti vacanti sui quattro di cui consta la dotazione organica.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente tramite istanza on line entro le ore 23.59 del 26 aprile.

Il bando di concorso è pubblicato al link: www.scuole.vda.it/<wbr></wbr>index.php/concorso-dirigenti-<wbr></wbr>tecnici e sul sito della Regione.

"L’emanazione di questo bando di concorso rappresenta un importante tassello per dare ulteriore supporto alle nostre Istituzioni scolastiche dal punto di vista didattico-pedagogico - commenta l’assessora Chantal Certan - la figura del Dirigente tecnico riveste infatti un ruolo di rilievo nel panorama scolastico valdostano. Il ruolo del Dirigente tecnico è stato ridisegnato non solo per adeguarsi alle evoluzioni normative, ma anche per dare risposte alle nuove esigenze di tutto il sistema formativo".

Considerato l’alto profilo professionale e culturale richiesto alle due figure, le prove del concorso saranno espletate verosimilmente nella primavera del 2020, al fine di poter procedere con l’assunzione a partire dall'1 settembre 2020.