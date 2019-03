Un evento speciale per un ospite speciale. Sabato 30 marzo Veneta Cucine ospiterà il noto chef Alessandro Borghese, che si esibirà in un live cooking. L'appuntamento da Miglietti Arreda, la più grande esposizione di Veneta Cucine del Piemonte, è fissato per le 17 nel salone di via Cavour 28, a Gaglianico.

Info: www.migliettiarreda.it.