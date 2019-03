Da Pasqua al 25 aprile, un lungo ponte da trascorrere nell'isola “magica” di Filicudi

Filicudi è una delle più piccole isole delle Eolie e mantiene immutata nel tempo la sua natura selvaggia. Fuori dai grandi circuiti del turismo di massa, è un’isola che attrae proprio per questo suo carattere unico che le è valso l’appellativo di “magica”. Qui i colori ed i profumi mantengono la loro natura pura, non essendo contaminati dagli effetti della vita moderna. L'isola deve il suo nome alla presenza, da sempre, di piante di felci, le stesse che danno il nome al Monte Felci, il vulcano spento dal quale si è generata Filicudi. Nei mesi invernali vivono a Filicudi non più di 250 persone, distribuite tra Filicudi Porto, Valdichiesa e Pecorini, collegati tra loro dall’unica strada carrabile presente sull’isola.

Nel periodo estivo la popolazione invece sale a circa 3000 presenze, praticamente tutti turisti. Per raggiungere le spiagge e le altre località di Filicudi occorre muoversi attraverso mulattiere e strade sterrate che rendono unica la visita dell’isola. Inutile dire che il mare di Filicudi è bello, selvaggio, limpido e incontaminato e soprattutto ricco di insenature e piccole baie con microspiagge incantevoli! L'isola non è solo per gli amanti del mare ma anche per chi adora la montagna e le lunghe passeggiate. Gli antichi sentieri che innervano l'isola, e le mulattiere di pietra che ne congiungono i vari centri abitati rappresentano un'esperienza unica e indimenticabile alla quale è difficile sottrarsi! E' affascinante passeggiare al crepuscolo tra le stradine di Valle di chiesa, i viottoli di Pecorini e le pietre antiche di Stimpagnato. La località di mare dove sono presenti la maggior parte delle strutture ricettive è quello di Stimpagnato, nella zona sudorientale.

Filicudi da alcuni anni è stata dichiarata patrimonio mondiale dell’umanità dall’Unesco. L'isola regge la sua economia sul turismo e sulla produzione di capperi e fichi. Il modo migliore per visitarla è quello di dotarsi di buone scarpe da trekking e andare a scoprire le infinite mulattiere che collegano le contrade. Trascorrete un ponte intenso in mezzo a una natura incontaminata e sicuramente rimarrete soddisfatti! Qui di seguito le migliori case vacanza dove soggiornare.

Casa Falco Della Regina

Casa Falco Della Regina, situata a Filicudi, a 35 km da Lipari, vanta viste panoramiche sul Mar Mediterraneo e sistemazioni con terrazza privata arredata. Alcune con area salotto e/o zona pranzo, altre dotate di angolo cottura con lavastoviglie, le sistemazioni includono un bagno privato con vasca o doccia. La struttura offre anche una terrazza e un servizio navetta gratuito da e per il porto di Filicudi. La Casa Falco della Regina dista 37 km da Vulcano e 47 km da Capo d'Orlando. Per due persone a partire da 330 € 2 notti.

Da Nino

Da Nino, situato a Filicudi sul mare offre la connessione WiFi gratuita, un giardino, una terrazza e un bar. Tutte le sistemazioni sono dotate di aria condizionata e TV a schermo piatto. Il bagno privato è completo di bidet, set di cortesia e asciugacapelli. Al mattino vi attende una colazione all'italiana. Il ristorante in loco serve una varietà di piatti italiani. La struttura fornisce il servizio di autonoleggio. Balcone con vista mare. Per due persone a partire da 71 € a notte.

I 5 Passi

I 5 Passi, situato a Filicudi, offre il WiFi gratuito e camere climatizzate. La struttura vanta anche una terrazza e un bar. Il ristorante serve piatti della cucina italiana. Le camere sono dotate di scrivania e TV a schermo piatto, bagno privato con bidet, mentre alcune presentano un angolo cottura con frigorifero. Le unità sono dotate di armadio. Al mattino vi attende una colazione a buffet Il 5 Passi dista 10 km da Lipari e 20 km da Vulcano. Per due persone a partire da 67 € a notte.

Villino design romantico

Il Villino design romantico, situato a Filicudi, offre sistemazioni con terrazza. Avrete a disposizione una cucina completamente attrezzata. Questa villa dispone di 1 camera da letto con bagno e doccia. La Villa dista 10 km da Lipari e 20 km da Vulcano. Per quattro persone a partire da 150 € a notte.

Casa Artemisia

Casa Artemisia, situata a Filicudi, dispone di una terrazza. Questa sistemazione offre l'accesso a un balcone. La casa vacanze presenta una zona pranzo, una cucina completamente attrezzata e 1 bagno. Nelle vicinanze potrete praticare escursioni e d'estate immersioni. La casa vacanze dista 10 km da Lipari e 20 km da Vulcano. Per due persone a partire da 260 € 2 notti.