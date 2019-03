Corso di formazione per volontari dei beni culturali Associazione Chiese aperte nella Diocesi di Aosta Anno 2019

E’ bello, quando si è in viaggio o in vacanza, trovare “aperte” le porte delle chiese ed essere accolti da qualcuno che, con un sorriso e con gioia, ti possa far scoprire le bellezze di questi edifici e la vita delle comunità che li abitano e li vivono.

Forse piacerebbe anche tanti dedicare un po’ del tempo alla valorizzazione della tua chiesa accogliendo le persone che la visitano. Chi è interessato può realizzare questa intenzione partecipando al nuovo Corso di Formazione per Volontari dei beni culturali organizzato dall’Associazione “Chiese aperte nella Diocesi di Aosta” che avrà inizio il prossimo 5 aprile 2019.

Questo corso si rivolge non solo a chi è già volontario dell’Associazione, ma anche e soprattutto a tutti coloro che desiderano farne parte per iniziare questa nuova avventura.

L’obiettivo dell’Associazione è infatti quello di accogliere i visitatori e i pellegrini di passaggio nelle chiese della Diocesi di Aosta aprendo le porte di quelle non sempre visitabili e facendo conoscere lo straordinario patrimonio storico-artistico e spirituale che tutte possiedono. Il corso sarà articolato in due sessioni, una primaverile e una autunnale.

La prima sessione avrà inizio il 5 aprile e si concluderà il 14 giugno 2019 e sarà dedicata alla Storia della Chiesa in Valle d’Aosta dall’epoca paleocristiana all’età contemporanea.

Si articolerà in otto incontri, che si svolgeranno in parte nel salone del Seminario diocesano di Aosta (via Xavier de Maistre 17) e in parte direttamente nei siti della Cattedrale e della Collegiata dei Santi Pietro e Orso.

La sessione autunnale che si svolgerà nei mesi di ottobre e novembre si articolerà in una serie di lezioni dedicate a tipologie di beni culturali presenti nelle nostre chiese quali altari, stalli e vetrate e una serie di visite ad alcune chiese sul territorio della Diocesi di Aosta.

Tutti gli incontri avranno la durata di un’ora e mezza circa e i relatori saranno tutti esperti degli argomenti trattati. Il corso è gratuito e aperto a chiunque voglia diventare volontario dei beni culturali iscrivendosi all’Associazione “Chiese aperte nella Diocesi di Aosta”. ________________________________________________________________ Per Informazioni: e-mail: chieseaperte@diocesiaosta.it o cell. 320.1704435 (sig.ra Maria Cristina)