Tagli netti e licenziamenti a raffica, ma al Billia c'è chi prende stipendi da 7.000 euro

Una busta paga a contratto base con straordinari e premi di produzione, per un ammontare di 7.000 euro netti, centesimo più o centesimo meno.

E' lo stipendio erogato a febbraio ad alcuni quadri (quanti non è dato sapere), quindi un livello superiore a un impiegato ma non dirigenziale, dipendenti del Grand Hotel Billia di Saint-Vincent, dove proprio da febbraio sono in corso profondi tagli ai costi e, soprattutto, licenziamenti a raffica come prevede il piano di concordato depositato in Tribunale per salvare dal fallimento il Casino de la Vallée e la sua più importante struttura annessa, il Billia per l'appunto. La notizia della faraonica busta paga si è diffusa in questi giorni tra i lavoratori e in tanti hanno manifestato stupore, disagio e indignazione.

"Non è possibile che tra chi si è trovato lo stipendio decurtato e chi è rimasto a casa, sussistano ancora privilegiati che continuano a godere di benefit e inspiegabili premi erogati sul ponte di una barca che sta affondando senza certezze sulle scialuppe di salvataggio", è l'immagine dipinta da un collega dei fortunati quadri a stipendio d'oro.

"Non sappiamo se falliremo o se riemergeremo dalla palude di una crisi mai vista - gli fa eco un'altra lavoratrice - credo che in questa situazione i sacrifici debbano farli tutti, nessuno escluso, dall'ultimo fattorino al direttore generale. Così non è, evidentemente, e questo è un bruttissimo segno. Non vorrei che, con i soldi risparmiati dai licenziamenti e dai tagli, si fosse costituito un tesoretto con il quale continuare a elargire 'regali' agli amici...".