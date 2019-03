Lo scaricabarili per il mancato avvio corsi specializzazione insegnanti di sostegno

Ieri 25 marzo 2019, il SAVT École ha appreso dagli organi di stampa che gli apiranti alla selezione per il corso di specializzazione su sostegno non hanno ancora nessuna risposta concreta da parte dell'Università della Valle d'Aosta. Questa mancata risposta ai numerosi docenti valdostani di ogni ordine e grado che attendono di potersi specializzare per l'insegnamento ai disabili ci appare tanto più grave se si considera che la maggior parte dei Bandi degli Ateni fuori Valle sono in scadenza proprio in questi giorni (e la normativa non permette di iscriversi presso diverse Università).

Mentre l'UNIVDA è dilaniata da lotte interne tra Rettore, docenti, compemente amministrativa e studentesca, le esienze degli insegnanti e del sistema-scuola valdostano (che necessita urgentemente di personale formato e preparato per l'inclusione scolastica) sono totalmente ignorate.

In Valle d'Aosta gli insegnanti su sostegno senza l'adeguata specializzazione sono molte decine e il SAVT École ritiene scandaloso che l'UNIVDA non si sia accreditata presso il MIUR nel mese di ottobre 2018, in tempo utile per l'attivazione dei corsi in argomento.

Il SAVT École, pur riconoscendo che l'Università è un Ente Autonomo, si chiede come sia possibile che un Ateneo che si fregia di essere in rete con il territorio disattenda così gravemente questa domanda proveniente dal territorio stesso.

Oggi la risposta dell'assessora all'Istruzione Chantal Certan.

Non è possibile in questo momento, di conseguenza, per l’Università della Valle d’Aosta attivare il Corso per il quale è stato stimato un fabbisogno di personale docente nelle istituzioni scolastiche regionali di 90 unità.

"Sin dal nostro insediamento a dicembre, ci siamo spesi in tutti i modi per recuperare il fatto che l’Università – ha precisato l’Assessora Chantal Certan - non avesse ritenuto opportuno accreditarsi, entro la data ultima del mese di ottobre 2018, per ottenere queste importanti specializzazioni.

Abbiamo chiesto e sollecitato, in accordo con l’Ateneo, una deroga al MIUR che, per ora, non ci è stata concessa. Crediamo, quindi, che non sarà possibile attivare il corso. Siamo convinti che la Valle d’Aosta abbia la necessità di investire nella formazione degli insegnanti e per questo le nostre azioni, all’interno dell’Università della Valle d’Aosta, proseguiranno in questa direzione.

Sarà comunque nostro impegno, mio e del Presidente Fosson, adoperarci affinché l’Università della Valle d’Aosta eserciti il suo ruolo di punto di riferimento innovativo nella ricerca didattica ed educativa, interagendo con i MIUR affinché bandisca al più presto un nuovo corso, consentendo quindi agli insegnanti di poter accedere ad un percorso professionale dedicato all’abilitazione al sostegno.

E’ importante che l’Univda sia sensibile alle esigenze del territorio e strutturi attorno a queste il proprio percorso di studi che sia il più possibile rispondente allo sviluppo della comunità valdostana".