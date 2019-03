“Collaborare per competere. Forme di aggregazione e reti d’impresa". Il Gal VdA insegna

L’iniziativa nasce per sostenere la creazione di forme di aggregazione tra operatori economici, anche nell’ottica di facilitare la partecipazione alle misure 16.3 e 16.4 dei bandi del GAL. Sarà inoltre l’occasione per conoscere le possibilità offerte dal Progetto VDA-Passport, un’iniziativa della Chambre valdôtaine a supporto della creazione di reti di impresa, dell’internazionalizzazione e della competitività del sistema economico locale.

Partendo da un approfondimento sulla necessità di sviluppare relazioni stabili, produttive e sinergiche tra operatori economici, per favorire la crescita e le economie di scala, si arriverà ad individuare i differenti profili giuridici e fiscali delle forme di aggregazione possibili. Seguirà il racconto e l’analisi di alcune buone pratiche per comprendere le opportunità che il mettersi in rete può offrire alle aziende, nell’ambito dello sviluppo territoriale e locale.

I lavori proseguiranno nel pomeriggio con un focus dedicato alle filiere corte in agricoltura, evidenziando le possibilità di raccordo con gli operatori del turismo, in un’ottica di una migliore diffusione dei prodotti agroalimentari sul territorio. Parallelamente sarà organizzata dalla Chambre valdôtaine, una sessione di approfondimento per rispondere ai quesiti più puntuali delle imprese interessate a creare reti o aggregazioni di impresa.

Per partecipare è necessario effettuare la registrazione entro giovedì 4 aprile 2019, compilando l’apposito modulo e contattando la segreteria organizzativa del GAL Valle d’Aosta. Si specifica che l’evento è riservato ad un massimo di 60 partecipanti. Il workshop è finanziato nell’ambito dell'iniziativa “Facciamo rete con il GAL”, Programma di sviluppo rurale della Valle d’Aosta 2014/2020 e nell’ambito del progetto “VDA Passport - Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 FESR Valle d’Aosta