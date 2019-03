Un week end romantico a Barcellona

sempre Barcellona è considerata la città per eccellenza della movida e del divertimento, ma pochi sanno quanto possa essere sorprendentemente romantica. Il fascino di questa città renderà più intrigante la vostra permanenza. Sono tantissimi i posti in cui godersi una bella passeggiata. Evitate assolutamente le strade affollate e avventuratevi tra i vicoli più antichi e nascosti della città, facendovi avvolgere da quell'atmosfera un po' gotica e misteriosa che solo Barcellona sa regalare. In questa città potrete passeggiare mano nella mano anche in riva al mare o addirittura andare ad ammirare insieme il tramonto in cima alla Sagrada Familia. Barcellona è una città che non smette mai di sorprendere. In ogni angolo della capitale catalana potrete dichiarare il vostro amore andando alla scoperta di luoghi intriganti in cui poter trascorrere piacevoli momenti di coppia.

Barcellona è costellata di quartieri artistici e alla moda come quello di El Born, dove potrete perdervi in un labirinto di viuzze con bar, localini, botteghe e piazzette. In questo quartiere al calar del sole ci si prepara per una lunga notte di festa e con il giungere del buio, le stradine sono illuminate dalle insegne dei bar che luccicano e tutto diventa più romantico. Uno dei motivi per cui vivere Barcellona in coppia è che la città offre ovunque luoghi affascinanti dove poter dichiarare il proprio amore. Se desiderate trascorrere un week end romantico in questa splendida città ma non sapete dove soggiornare, Holidu, saprà come consigliarvi. Ecco qui di seguito alcune delle migliori case vacanze consigliate dal più importante motore di ricerca di case vacanze.

Paseo de Gracia Bas Apartments Barcelona

I Paseo de Gracia Bas Apartments Barcelona, situati in posizione centrale, a 8 minuti a piedi da Plaza Catalunya e dalla Rambla, sono dotati di aria condizionata, della connessione Wi-Fi gratuita e di Smart TV collegata a internet. Gli alloggi offrono una camera da letto matrimoniale, un soggiorno con divano letto, pavimenti in parquet, arredi moderni e funzionali, una confortevole area salotto con divano e vetrate a tutta altezza. Dispongono inoltre di cucina con lavastoviglie, forno a microonde e macchina da caffè, di Smart TV con tastiera e connessione a internet e di bagno con doccia idromassaggio. I Paseo de Gracia Bas Apartments sono circondati da una vasta gamma di bar, ristoranti tradizionali spagnoli, così come negozi e supermercati. La Rambla, Plaza Catalunya e il Quartiere Gotico distano tutti circa 10 minuti di cammino.Le unità abitative si trovano a soli 3 minuti a piedi dall'elegante Avenida Paseo de Gracia, a 450 metri dal capolavoro di Gaudí Casa Batlló, e a meno di 10 minuti in auto o con i mezzi pubblici dalla spiaggia. Per due persone a partire da 180 € a notte.

Apartments Sixtyfour

Gli Apartments Sixtyfour, ubicati sul Passeig de Gràcia, di fronte alla famosa Casa Batlló progettata da Gaudí, sono alloggi di design, climatizzati e dotati di TV a schermo piatto e Wifi gratuito. Gli Apartments Sixtyfour sorgono a 10 minuti a piedi da Plaça de Catalunya e dalla Rambla e a pochi passi dalla stazione ferroviaria e della metropolitana Passeig de Gràcia, dove potrete usufruire di collegamenti diretti con l'Aeroporto di Barcellona. Tutte le sistemazioni presentano due camere da letto, pavimenti in parquet, arredi moderni e raffinati, zona giorno con divano-letto matrimoniale, ed elegante cucina con forno, piano cottura in vetroceramica e lavastoviglie. Siti a 800 metri da numerosi supermercati, tutti gli alloggi sono provvisti di biancheria da letto, asciugamani, prodotti base per la pulizia e utensili da cucina. Per due persone a partire da 238 € a notte.

Pierre & Vacances Barcelona Sants

Il Pierre & Vacances Barcelona Sants ubicato a soli 5 minuti di cammino dallo stadio Camp Nou del FC Barcelona. Gli appartamenti sono luminosi e tutti presentano un angolo cottura ben accessoriato e una TV satellitare a schermo piatto e Wifi gratuito. Caratterizzati da arredi moderni e funzionali, tutti gli alloggi si affacciano sulla strada e comprendono una cucina provvista di frigorifero, microonde e lavastoviglie. A un costo aggiuntivo potrete usufruire di una cassaforte. Il Pierre & Vacances Barcelona Sants sorge nel vivace quartiere di Sants, dove troverete un'ampia scelta di negozi, bar e caffetterie. La struttura dista appena 200 metri dalla stazione della metropolitana Badal, da dove raggiungerete la stazione ferroviaria di Sants in meno di 10 minuti. Per due persone 3 notti a partire da 429 €.

L'Apartamentos DV

L'Apartamentos DV, situato a Barcellona, ​​a 800 metri dal Camp Nou e a 2,8 km dal Palau Sant Jordi, offre l'aria condizionata e servizi gratuiti quali la connessione WiFi in tutte le aree e un parcheggio privato. Puliti giornalmente, gli appartamenti offrono la vista sul patio, una TV a schermo piatto, una cucina completamente attrezzata con microonde, bollitore e utensili da cucina, un bagno con vasca doppia, un asciugacapelli su richiesta, la biancheria da letto, gli asciugamani e, se appartengono alla categoria superior, una vasca idromassaggio. La struttura si trova a meno di 5 minuti a piedi da numerosi ristoranti, bar e negozi. L'Apartamentos DV dista 2,9 km da Montjuïc, 3,9 km da Casa Batllo e 9 km dall'aeroporto di Barcellona El Prat. Per due persone a partire da 76 € a notte.

AinB Diagonal Francesc Macià Apartments

L'AinB Diagonal Francesc Macià, situato a 250 metri dalla Plaça Francesc Macià e dalla Avinguda Diagonal, offre eleganti appartamenti nel quartiere Sarrià, a 15 minuti di cammino dalla stazione della metropolitana Hospital Clínic. Spaziosi e ricchi di luce, gli alloggi dispongono di una camera da letto, arredi eleganti, zona soggiorno fornita di divano e TV a schermo piatto, Wifi gratuito e cucina con forno a microonde, frigorifero, lavastoviglie e lavatrice. Le strade circostanti ospitano caffetterie, bar e ristoranti, mentre intorno alla Plaça Francesc Macià troverete varie boutique. Il centro commerciale L'Illa e il tram che percorre una parte della Diagonal sono raggiungibili con una passeggiata di 10 minuti. Per 2 persone a partire da 121 € a notte.