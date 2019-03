Aosta: Assessore Donzel conferma morosità acqua per oltre 2mln; 322mila sono dovuti dal Comando alpini

Il Comando delle truppe alpine è debitore moroso per 321.729 euro di bollette dell'acqua non pagate al Comune di Aosta.

Il dato è emerso oggi in Consiglio comunale durante la trattazione della Question time del consigliere comunale Etienne Andrione (Lega VdA) che ha chiesto alla Giunta Centoz, ed espressamente all'assessore all'Ambiente e Acquedotto Delio Donzel, tempi e modi di recupero delle morosità relative alle fatture comunali dell'acqua, che ammontano complessivamente, come anticipato a febbraio da Aostacronaca, a oltre due milioni di euro. Il Comando è un ente pubblico statale, così come ente pubblico è la Usl che però deve solo 114 euro di arretrati. Le morosità coinvolgono 184 condomini, 69 attività commerciali per un titotale di 256 privati cittadini e due enti pubblici morosi.

In Aula consiliare l'assessore Donzel ha spiegato che “le fatture del Comando alpini si riferiscono al periodo 2014-2017 per sette contratti in via Saint-Martin-de-Corléans tutti relativi alla caserma ‘Cesare Battisti’; due alla Scuola militare alpina e altre due alla Testa Fochi per il periodo 2014-16".

Donzel ha poi riferito che una diffida ad ampiere immediatamente al pagamento è stata trasmessa il 22 marzo dall'ufficio legale del Comune ai vertici del Comando truppe alpine. trascorsi 15 giorni dalla prima ne sarà inviata una seconda.