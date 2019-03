Aosta: Vincenzo Gullone con Ati nuovo gestore Teatro Giacosa e Bar du Théâtre

“Da un lato riceviamo la gradita conferma della bontà delle scelte compiute e, dall’altro, la riprova che la volontà di proporre una soluzione innovativa e coraggiosa può, come è avvenuto, consentire di ricevere risposte di qualità che permettono di essere ottimisti riguardo al futuro di due beni storici così significativi per la città”. L’assessore alle Finanze, Carlo Marzi, esprime soddisfazione per la conclusione dell’iter per l’affidamento del Cinema Teatro Giacosa di Aosta e del bar du Théâtre.

Oggi, infatti, a seguito dell’esame della documentazione amministrativa da parte della commissione giudicatrice, solo un soggetto partecipante è stato ammesso alla fase conclusiva, vale a dire la costituenda A.T.I. composta dalla ditta individuale Gullone Vincenzo di Aosta, dalla società cooperativa “Dreamlight” di Saint-Vincent e dalla società a responsabilità limitata semplificata “21 grammi” di Roma.

Al bando, con un canone mensile a base d’asta di 2.170 euro al mese e la durata del contratto da un minimo di sei a un massimo di nove anni, hanno risposto due offerte. L’Ati A.T.I. Gullone Vincenzo di Aosta, Dreamlight 21 grammi, si è aggiudicato l’appalto con un’offerta di 4.101 eruro al netto di Iva per un periodo di nove anni.