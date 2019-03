L'OPINIONE DI UN LETTORE: E suonata la campana per il Grand hotel Billia

La dirigenza non manda lettere di licenziamento,

Ti telefona sul cellulare, in pieno servizio, un numero che non hai in rubrica.

Ti propongono una chiaccherata al quarto piano per dirti che puoi andare in pensione anche se ti mancano anni.

Ti propongono un licenziamento per riduzione di personale ma non citano concordato.

"Non ho l 'età, ho figli a carico" Cascano dalle nuvole.

La classe operaia si direbbe privilegiata.

Gli Operai, sono un peso sull'azienda. Questa é la sonata.

Non sembra neanche un tirare a sorte.

Il criterio non é chiaro.

Casino e Billia sono due corpi diversi,contratti diversi,contrattazione diversa, ma un' unica azienda con il referendum unico, si decide dei licenziamenti in maggioranza!solo che i lavoratori del Billia sono in minoranza, crocefissi già in partenza!!!

Il si ,ha vinto, e dunque 35 persone diventeranno i martiri dell'azienda.

Gli operai del cinque stelle saranno i primi a rimetterci, O forse gli unici?

Ma loro sono gentili ti telefonano.

Poi caschi dalle nuvole.

Ti dicono che puoi andare in pensione come se gli enti ti avessero sbagliato i calcoli.

Il grande Collodi con la storia di Pinocchio ci ha insegnato che non crescono piante di monete.

Mi tengo l'abbecedario.

I superminimi da capogiro restano, INTOCCABILI.

A St vincent l'azienda ti telefona, sono gentili, disponibili, l'importante é raggiungere il numero per far quadrare i conti, si,...i loro conti.

Poi ti dicono che hai l'età per la pensione, ma a te non tornano i conti.

Ti dicono che riducono il personale ma non ti parlano di concordato.

Non so se ti chiama il gatto o la volpe ma é una società unica.

CHIAMANO GLI OPERAI.

Quelli da milletrecento euro quelli che portano piatti, che cucinano, che lavano. Quelli li mandano a casa.

Capi e capponi restano con i loro lauti stipendi, sulle loro belle poltrone rivestite di pelle degli sfigati! Siamo regione autonoma.

Pure i consulenti restano, certamente sarà cosi che deve andare, talmente bravi, che facciamo i conti con un concordato.

Gli operai si venderanno pure l'abbecedario.

Mi dicono di seppellire la moneta che crescerà un albero di monete.

Quella targhetta appesa "leadding" bisognerebbe aver il coraggio di toglierla per sostituirla con "pensione Mariuccia e i suoi fratellastri", forse sarebbe più appropriata.

Altro che dea bendata.

Risponde Piero Minuzzo

Caro lettore quanta verità e quanta angoscia nella sua lettera. E in nostri politichini, primo fra tutti Albert Chatria, padre del piando del rilancio (fallito), fanno finta di nulla. Loro continuano a stare sedute sulle poltrone di pelle dei valdostani. p.m.